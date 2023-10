«Coup de massue» en pleine face: un visage du cancer du sein chez les hommes

Le jour de ses 50 ans, Christian Lebel a reçu un diagnostic qui a fait basculer sa vie : il a appris qu’il faisait partie d’une extrême minorité d’hommes atteints d’un cancer du sein, le forçant à subir une intervention chirurgicale pour avoir une chance de s’en sortir.

Février 2017. En jaquette d’hôpital, Christian attend pour ses examens dans une salle d’attente remplie de femmes. Tout le monde se demande ce qu’il fait ici, assis dans un centre de maladies du sein à Laval.

« Oh il s’est trompé de département », lui a lancé une patiente.

« Je lui ai dit : “Non, il y a des hommes qui peuvent avoir le cancer du sein”. Il y a eu un silence total dans la place », s’est-il remémoré six ans plus tard.

En effet, le cancer du sein touche 1 homme sur 934, comparativement à 1 femme sur 8, selon les plus récentes données de la Fondation du cancer du sein du Québec. Christian fait partie de ces données.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

Ce jour-là, il attendait pour une mammographie, une échographie et une biopsie : trois examens à réaliser dans la même journée à cause de l’urgence de la situation.

Quelques heures plus tôt, il avait rencontré sa chirurgienne pour d’autres problèmes de santé, profitant de l’occasion pour lui parler d’une bosse qu’il avait détectée sur son sein droit quelques jours avant. Pensant qu’il s’agissait d’un kyste ou d’un poil incarné, il ne s’était pas plus alarmé jusque-là.

Plus qu’une claque

« Elle me dit de m’étendre sur la table et elle me tâte. Dans ses yeux, j’ai vu vraiment que c’est sérieux puis elle a dit “On s’en va à la clinique du sein”, a-t-il raconté. Ça s’est déroulé très vite dans ma tête. J’étais comme dans un tunnel, elle marchait tellement vite, je me suis dit “Mon Dieu qu’est-ce qui se passe ?”»

Le verdict est finalement tombé le 7 mars, jour de ses 50 ans : Christian a un cancer du sein de stade 3. « C’est le déni total », s’est-il souvenu.

Photo Agence QMI / Joël Lemay

« Ce n’est pas une claque, c’est un coup de massue que j’ai reçu dans le visage », a-t-il confié lorsqu’on l’a rencontré dans une boutique de lingerie de Laval destinée aux femmes qui ont eu un cancer du sein.

Après le choc est venue l’annonce de la maladie à sa famille.

« Je m’occupais de ma mère puis de mes enfants, comment annoncer ça..., a-t-il témoigné en pleurs. On pense qu’on est fort, un surhomme, mais on est juste des humains à un moment donné. »

« Pendant que j’étais en maladie, j’ai été 11 mois sans salaire », s’est rappelé l’homme qui exerçait le métier de facteur. Il considère que cette période était la plus « rough » de sa vie parce qu’il n’était plus capable de répondre aux besoins de sa famille.

Voir le positif

Un mois après son diagnostic, Christian est passé sur la table d’opération pour une mastectomie. Dans son cas, on a dû lui enlever 19 glandes mammaires sur 20 au niveau de son sein droit.

« Ma famille m’a accompagné dans tout ça. Lors de la chirurgie, je n’arrêtais pas de faire des jokes », a-t-il mentionné avec un petit sourire.

L’opération a finalement été un succès et il a alors pu entendre le mot tant attendu : « négatif ».

Dans son malheur, Christian a été chanceux, car il s’en est sorti sans chimiothérapie ni radiothérapie. Il a tout de même dû commencer un traitement d’hormonothérapie – afin d’éviter une récidive de son cancer – et doit prendre des pilules quotidiennement pendant 10 ans.

Après deux années de stress suivant la chirurgie, Christian a finalement appris qu’il était en rémission. Depuis, il s’implique énormément dans la cause du cancer du sein, mais il veut surtout venir en aide aux hommes qui n’osent pas en parler.

« [Le cancer] a été un côté positif de ma vie. Je savais que j’étais capable de passer au travers, a-t-il indiqué. J’ai grandi avec ça. »

Le cancer du sein chez l’homme en chiffres

– Au Canada, environ 270 hommes sont touchés chaque année par un cancer du sein (contre 28 600 femmes) et 55 en meurent (comparativement à 5500 femmes).

– Le cancer du sein frappe généralement les hommes âgés de 60 à 70 ans.

– Moins de 1 % de tous les cancers du sein affecte les hommes.

Source : Fondation du cancer du sein au Québec

