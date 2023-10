Des plantes vivaces hautes de 2 m parfaites pour votre jardin

Bien des humains sont fascinés par les êtres vivants géants. Il en va de même pour plusieurs jardinières et jardiniers qui ont un fort penchant pour les plantes aux dimensions hors-norme.

En plus de donner du volume aux aménagements paysagers, les vivaces géantes confèrent un dynamisme très particulier aux jardins dans lesquels elles sont plantées. Grâce à leur aspect architectural, les vivaces géantes forment des points d’intérêt et captent rapidement l’attention des observateurs et, puisqu’elles y occupent une place prépondérante, elles contribuent ainsi à former la charpente des jardins. Elles servent de pivots autour desquels on peut ensuite disposer d’autres végétaux, surtout des plantes basses, afin de bien les mettre en valeur.

Persicaire polymorphe

Courtoisie (ajouter source)

Hauteur : 2 m

Largeur : 1,50 m

Floraison : blanche de juillet à septembre

Exposition : soleil, mi-ombre, ombre légère

Sol : riche et humide

Rusticité : zone 3

La persicaire polymorphe, aussi appelée renouée polymorphe, est une très grande plante vivace qui frappe assurément l’imaginaire. D’une hauteur d’un peu plus de deux mètres, elle produit durant presque tout l’été de grandes panicules de fleurs blanc crème semblables à celles des astilbes. Vers la fin de l’été, une fois sa floraison terminée, elle porte des masses de jolis petits fruits de couleur beige rosé qui persistent durant quelques semaines.

La renouée polymorphe n’est heureusement pas envahissante comme l’est la renouée japonaise et peut être plantée dans un jardin sans craindre de la voir prendre toute la place.

Silphium perfolié

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 3 m

Largeur : 1,20 m

Floraison : jaune de la mi-juillet à la mi-septembre

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : modérément riche et humide

Rusticité : zone 3

Photo fournie par Quakin Grass Nursery

Originaire d’Amérique du Nord, le silphium perfolié est une plante architecturale singulière qui impose sa présence au jardin. Cette vivace géante impressionne par sa stature colossale ainsi que par sa force et sa vigueur stupéfiantes.

Durant une bonne partie de l’été, ce silphium porte de grandes fleurs jaunes à l’extrémité de grosses tiges carrées qui mesurent environ 3 m de hauteur. Les semences qu’il produit par la suite plaisent à diverses espèces d’oiseaux, particulièrement aux chardonnerets jaunes.

En plus d’avoir des dimensions impressionnantes et une floraison abondante, le silphium perfolié possède de grandes feuilles triangulaires disposées par deux et soudées à leur base, littéralement transpercées par la tige qui est de forme carrée. Ainsi soudées, les feuilles recueillent l’eau de pluie dont s’abreuvent volontiers les oiseaux ; il arrive même que des petites grenouilles y prennent un bain !

Tournesol géant

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 3 m

Largeur : 1 m

Floraison : jaune en septembre et en octobre

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : s’adapte à divers types de sols humides, mais bien drainés

Rusticité : zone 4

Il ne s’agit pas ici du tournesol annuel qu’on retrouve fréquemment dans les jardins potagers, mais bien d’un tournesol vivace – Helianthus giganteus de son nom scientifique –, parfaitement rustique sous notre climat. Il forme de plus petites fleurs que le tournesol annuel, mais elles sont en revanche plus abondantes. En plus d’attirer certaines espèces d’oiseaux grâce aux semences qu’elle produit, cette plante vivace est appréciée par les abeilles, les bourdons et les papillons.

Phytolaque d’Amérique

Photo fournie par Albert Mondor

Hauteur : 2 m

Largeur : 1,50 m

Floraison : blanche en juillet

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : riche et humide

Rusticité : zone 4

Photo fournie par Twingoed Foltz

La phytolaque d’Amérique est une grande plante vivace dont la fructification fort décorative est très appréciée par les oiseaux. Portés par des pédicelles de couleur rose vif, ses fruits sont d’abord verts puis ils tournent au violet foncé lorsqu’ils atteignent leur maturité.

Le cardinal, le merlebleu de l’Est et le merle d’Amérique sont particulièrement friands des fruits juteux de la phytolaque. Attention ! Bien que les oiseaux s’en nourrissent volontiers, les fruits de la phytolaque sont toxiques pour les êtres humains.

Vernonie géante

Photo fournie par Sussex Conservation District

Hauteur : 3 m

Largeur : 1,20 m

Floraison : rose pourprée en septembre et en octobre

Exposition : soleil, mi-ombre

Sol : modérément riche et humide

Rusticité : zone 5

La vernonie géante est l’une des plus grandes plantes vivaces que l’on puisse cultiver dans nos jardins. En septembre et en octobre, ses longues et solides tiges portent une multitude de fleurs roses teintées de pourpres qui font le délice des insectes pollinisateurs et des papillons. Puisqu’elle atteint 3 mètres de hauteur, cette géante nécessite parfois d’être tuteurée. Il s’agit d’une plante pour le moins singulière qui confère à coup sûr originalité et dynamisme aux aménagements paysagers.