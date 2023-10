En mode lecture: la Floride au temps des Espagnols

Avant de devenir l’un des États des États-Unis, la Floride a d’abord été colonisée par les Espagnols. Ce nouveau roman de David Vann explique comment.

Depuis Sukkwan Island, l’Américain David Vann nous a surtout habitués à lire de terribles, terribles histoires de famille. Mais avec ce nouveau roman, il change complètement de registre et d’époque... sans toutefois écarter la violence, qui est toujours de la partie. Car ô surprise, il va nous entraîner en pleine conquête espagnole.

Le 6 avril 1538, à bord du San Cristobal, le conquistador Hernando de Soto va en effet entreprendre un long périple. D’abord direction Cuba, dont il est officiellement le gouverneur, puis cap sur les côtes de La Florida, où il est à peu près certain de pouvoir trouver partout des quantités d’or incroyables.

Un vent de violence

Comme chacun le sait, il y a souvent un monde entre le rêve et la réalité. Un monde qui, pour de Soto et ses compagnons, se révélera nettement moins hospitalier que prévu. Entre les marécages, la végétation extrêmement dense, la touffeur, les alligators, les nuées de moustiques et les serpents de tous genres, La Florida est très loin d’être un paradis. Quant à l’or, ben non, pas la moindre pépite nulle part. Mais poussé par la rage et une ambition démesurée, de Soto refusera de rebrousser chemin. Alors malheur à tous les pauvres indigènes qui croiseront sa route.

Sadique et impitoyable, de Soto a laissé derrière lui des pages d’histoire tachées de sang qui sont ici racontées sans y mettre de gants. En parallèle, on suivra aussi la légende expliquant la naissance des Cherokees, le peuple qui tiendra tête à de Soto. L’ensemble est un peu déroutant mais avec Vann, ça n’a rien de bien nouveau.

Le vieil incendie

Pour l’atmosphère de ses romans, souvent tranquille, on apprécie beaucoup l’autrice franco-suisse Elisa Shua Dusapin. Qui nous transporte cette fois dans un village du Périgord, où deux sœurs vont se retrouver pour vider la maison de leur père. Agathe vit depuis 15 ans à New York, alors que Véra n’est jamais partie. Mais les retrouvailles ne seront pas si simples, en partie parce que Véra ne parle toujours pas...

La faiseuse d’étoiles

Atteinte d’une maladie incurable, Clarisse n’en a plus pour longtemps. Alors comment l’annoncer à Arthur, son petit garçon de cinq ans ? Ne manquant pas d’imagination, elle va trouver une façon absolument adorable de lui apprendre son prochain départ sans jamais parler de la mort. Un court roman touchant et réussi.

Bouquets

Fleuriste depuis plus de quatre décennies, Myriam Binette répond à toutes, toutes, toutes les questions qu’on pourrait se poser sur les fleurs coupées. Passant en revue une grande variété d’espèces, elle explique comment prendre soin de chacune d’elles de manière à ce qu’elles durent le plus longtemps possible une fois à la maison. Un livre aussi beau que pratique.

Jean-Philippe autour du monde

Pour manger entièrement végane de l’entrée au dessert, c’est le livre qu’il nous faut. Et en plus, les recettes sont loin d’être ennuyeuses – tout comme le style de l’auteur, d’ailleurs ! S’inspirant de ses nombreux voyages, le chef cuisinier Jean-Philippe Cyr propose des recettes variées qui mettent l’eau à la bouche : pleurotes frits et sauce tartare, bol de tempeh BBQ, burritos au tofu chili-lime, aubergines katsu, tarte croustillante aux pommes... À essayer !

Frissons garantis

Enfouis

Enfouis est le tout premier volet d’une série qui met en scène l’inspecteur Jack Warr, et du côté du Royaume-Uni, elle a remporté un immense succès. À notre tour de découvrir ce flic de 36 ans totalement dénué d’ambition qui travaille maintenant à la brigade criminelle de la police métropolitaine du Grand Londres. Car par amour pour sa conjointe Maggie, qui rêve de devenir chirurgienne orthopédique, il a accepté de troquer la tranquillité relative du Devon contre l’agitation de la capitale.

Tout feu tout flamme

Dans une ville de la banlieue londonienne, un incendie va ravager un vieux cottage inoccupé depuis huit mois. En fait, peut-être n’était-il pas si inoccupé que ça puisque les pompiers trouveront sur place un cadavre carbonisé... Celui d’un vagabond ? Oui, possible. Sauf que dans l’âtre du salon, les enquêteurs trouveront également un monticule de billets de banque à moitié calcinés. Et rapidement, ils vont être presque sûrs que cet argent a un lien avec les 27 millions de livres sterling qui ont été volées il y a près de 25 ans au cours d’un braquage de train. Une affaire complexe qui interpellera Jack Warr et qui l’amènera enfin à se donner un peu plus dans le cadre de son travail.