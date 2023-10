Enlever un mur, redresser les planchers, agrandir la maison : des travaux de structure populaires, mais qui demandent de la préparation!

Les filles de la construction sont des passionnées de construction, de rénovation et d’entretien de maison. À travers leur coaching et leurs formations dynamiques 100 % en ligne, elles éduquent et soutiennent les propriétaires de maison afin qu’ils puissent bien comprendre les travaux d’entretien et de construction à faire sur leur propriété (et en réaliser plusieurs eux-mêmes).

Elles écrivent une chronique mensuelle pour le cahier CASA. Vous pouvez les suivre sur Instagram @lesfillesdelaconstruction pour obtenir plein d’autres trucs de rénos.

Pour évaluer l’ampleur (et les coûts) d’un projet de rénovation, une des premières choses qu’on demande est : est-ce que ça implique des travaux de structure ?

Dès qu’on entreprend des travaux qui touchent à la structure d’une maison, on entre dans un autre niveau de complexité. Le nombre de défis augmente, on doit collaborer avec un ingénieur, et la facture des travaux est généralement plus salée. On veut donc le considérer tôt dans l’équation.

Les travaux structurels peuvent valoir la peine, mais il faut savoir dans quoi on s’embarque. Si on ne comprend pas les coûts associés et qu’on ne considère pas les délais avant de se lancer, on pourrait se retrouver avec beaucoup de frais connexes et un projet difficile à rentabiliser.

Pour nous aider à nous faire une tête, on a discuté avec l’ingénieur en structure Alexandre Mercier-Linteau, de Solidia Experts Conseils, qui a accompagné plus de 1000 clients dans des travaux de structure résidentielle au cours des cinq dernières années. Il nous explique ce qui est considéré comme des travaux structurels, ce qu’il faut savoir pour ne pas payer trop cher et comment choisir son ingénieur.

Que sont des travaux structurels

(et qu’impliquent-ils) ?

On parle de travaux structurels dès qu’on touche à des éléments d’un immeuble qui soutiennent des charges. Ils sont d’une importance capitale, parce qu’ils assurent la stabilité et la sécurité des maisons.

Parmi les projets courants qui demandent des travaux structurels, on retrouve :

Enlever un mur porteur

Ouvrir un mur extérieur pour ajouter une porte patio

Élargir les fenêtres de sous-sol ou du rez-de-chaussée

Ajouter un étage

Faire une extension du bâtiment

Creuser le sous-sol

Remplacer un ou des murs de fondations

La réparation de problèmes structurels

Dans toutes ces situations, il est important de soutenir des parties du bâtiment pendant les travaux. On doit suivre un plan d’ingénieur pour s’assurer que la structure puisse supporter les charges.

Beaucoup de travaux manuels sont accessibles et peuvent être faits par soi-même si on s’informe bien et qu’on est bien coaché, mais ce n’est pas le cas des travaux de structure. Les erreurs peuvent être dramatiques et on veut donc s’assurer de travailler avec des professionnels qualifiés.

Comment reconnaître un mur porteur ?

Avant d’enlever un mur, on doit toujours consulter un ingénieur pour qu’il nous confirme s’il est porteur ou non. Une cloison de division (mur non porteur) peut être enlevée facilement. Un mur porteur quant à lui requiert l’installation de renforts tels que des poutres et colonnes, et donc un calcul de charges, qui est un acte réservé à l’ingénieur. Toutefois, on peut parfois avoir une bonne idée par nous-mêmes pour anticiper le degré de complexité à venir pour nos travaux...

Si des solives se croisent au-dessus du mur, il s’agit fort certainement d’un mur porteur.

Si le mur est accoté sur des colonnes au sous-sol, il s’agit probablement d’un mur porteur.

Si les 2x4 du mur ont été doublés, ou si le mur est fait en 2x6, il s’agit probablement d’un mur porteur.

S’il y a des fourrures (forenses) entre le mur et le plafond, et donc que le mur n’est pas continu, il ne s’agit probablement pas d’un mur porteur.

S’il n’a rien de tout ça... Il pourrait être porteur ou non !

Ces petits trucs peuvent nous permettre d’avoir une idée approximative des murs qui sont porteurs ou non tôt dans le processus, mais rappelez-vous qu’on doit toujours consulter un ingénieur pour confirmer, parce qu’un mur qui semble non porteur pourrait l’être.

Ma maison a-t-elle des problèmes de structure ?

Bien que la structure soit cachée, les problèmes structurels manifestent des signes visibles. Portez une attention particulière aux éléments suivants, qui peuvent indiquer des problèmes structurels sous-jacents.

des fissures qui s’agrandissent et évoluent activement ;

des portes et fenêtres qui ne ferment plus correctement ;

des dommages apparents sur les briques et le plâtre ;

Un plancher qui s’affaisse lentement.

Il est crucial de surveiller ces signes et de consulter un ingénieur rapidement.

Quoi savoir pour ne pas payer trop cher pour des travaux structurels

Quand on rentre dans les travaux structurels, certains choix qui semblent mineurs peuvent avoir un impact majeur sur le prix global de notre projet. Voici les trucs et astuces d’Alexandre.

1. Structure de bois VS structure d’acier

Les structures de bois sont très souvent moins dispendieuses que les structures d’acier, non seulement parce que les matériaux sont moins chers, mais parce que les frais de main-d’œuvre associés à l’installation sont aussi moins élevés. L’ingénieur Alexandre Mercier-Linteau recommande de toujours travailler avec une structure de bois lorsque c’est possible pour diminuer les coûts.

Quand devrait-on utiliser une structure d’acier ?

Pour soutenir une charge égale, les poutres et colonnes d’acier peuvent être significativement moins épaisses que les poutres et colonnes de bois. Pour des raisons esthétiques, on pourrait donc décider d’opter pour des poutres et colonnes d’acier.

Des poutres encastrées dans le plafond, par exemple, ou des très longues poutres seront très souvent en acier.

2. Portes patio surdimensionnées

Les portes patio de plus de 10’ de large sont non seulement plus chères à l’achat, mais requièrent des travaux structurels et de maçonnerie supplémentaires, ce qui fait augmenter rapidement le coût des travaux. Bref : les coûts des travaux, mais aussi des portes, augmentent plus rapidement au-delà de cette limite.

3. Agrandissement des fenêtres du sous-sol

Élargir des fenêtres du sous-sol a un impact sur la structure des fondations et c’est une modification qui peut s’avérer coûteuse.

Une option plus économique ? Conserver la largeur des fenêtres et les agrandir vers le bas.

4. Alignement des colonnes

C’est possible de faire en sorte que les colonnes ne se poursuivent pas d’un étage à un autre... Mais ! Ce sont des travaux généralement très coûteux qui vont ajouter des travaux aux étages plus bas ou parfois rien n’avait été prévu.

Pour contrôler les coûts, quand vous le pouvez, gardez les colonnes alignées les unes sur les autres, surtout quand on ne veut pas faire de travaux à l’étage plus bas.

5. Réfection des fondations

Quand des fondations atteignent la fin de leur vie utile, on doit généralement les changer. Mais dans certains cas, c’est possible d’élargir les fondations existantes plutôt que de retirer les anciennes. C’est une option beaucoup moins dispendieuse, et ça vaut la peine de regarder si c’est une possibilité pour votre projet avant de vous lancer dans des plus gros travaux.

Planchers croches : Attention au béton autonivelant

C’est tentant de mettre du béton autonivelant pour égaliser des planchers, mais, dans la plupart des cas, on transforme un problème esthétique (et donc pas grave), en problème structurel (grave). En général, les bâtiments sont conçus pour supporter les charges prévues à l’origine. Pas plus. L’ajout de 1,5 pouce de béton autonivelant vient à peu près doubler la charge des matériaux sur la structure existante, ce qui affecte la stabilité et l’intégrité structurelle à long terme. Avant d’opter pour cette solution, une évaluation structurelle doit être effectuée par un ingénieur pour s’assurer que le bâtiment peut supporter le poids additionnel sans compromettre sa sécurité et sa durabilité. Honnêtement : c’est rare que cette option soit recommandée. Alors qu’est-ce qu’on fait quand nos planchers sont croches ? On a deux choix :

- On peut défaire le plancher jusqu’aux solives pour les remettre à niveau et installer un nouveau sous-plancher par-dessus. C’est une option longue et donc dispendieuse.

- Sinon, on peut décider que des planchers croches ont du charme... !

Comment choisir son ingénieur ?

Quand on rentre dans des travaux structurels, le choix de notre ingénieur va faire une grosse différence sur le prix qu’on va payer au final, parce que c’est lui qui va déterminer la marche à suivre et les travaux qui devront être réalisés par l’entrepreneur.

L’ingénieur Alexandre Mercier-Linteau met l’accent sur le fait que c’est important de trouver un ingénieur qui va vouloir trouver la solution la plus économique pour notre projet et qui va pouvoir nous proposer des options pour diminuer les coûts.

Par exemple, on veut éviter la situation où on se retrouve avec un ingénieur qui a une vision « trop fort casse pas » : on peut se retrouver à payer très cher pour une solution très solide qui ne nous apporte rien de plus.

Voici des éléments à valider avant de choisir votre ingénieur

Est-ce que l’ingénieur vulgarise bien l’information ?

Lorsque vous planifiez des travaux structurels, vous devez faire des choix qui vont affecter toute la suite des travaux et qui vont faire une différence importante sur votre budget. Votre ingénieur doit être capable de vous expliquer clairement les différentes options et leur impact.

Rappelez-vous : vous avez le droit de poser des questions et l’ingénieur a l’obligation de s’assurer que vous comprenez ses choix.

Est-ce que l’ingénieur donne différentes options ?

Il y a toujours différentes façons d’obtenir le même résultat. Plusieurs matériaux peuvent être utilisés pour soutenir la même charge par exemple. Votre ingénieur devrait vous donner différentes options pour que vous puissiez évaluer leurs coûts.

Est-ce que l’ingénieur propose des possibilités pour diminuer les coûts ?

Alexandre Mercier-Linteau suggère de toujours présenter aux clients 3 options : ce qu’ils ont demandé, la solution la plus économique possible et un point au milieu. Ceci assure que le client comprend bien ce qu’il choisit et dans quoi il investit ses sous.

Est-ce que l’ingénieur travaille directement sur des plans d’architecte ou de technologue ?

De nos jours, l’ingénieur n’a pas nécessairement besoin de refaire les plans sur un logiciel de dessins assistés (CAD) et peut simplement ajouter les détails techniques à des plans existants. Ça diminue significativement les coûts puisque les frais de dessin sont réduits.

Est-ce que l’ingénieur fait beaucoup de projets résidentiels ?

Les projets résidentiels et commerciaux sont très différents, et dans un projet résidentiel, c’est important de travailler avec des ingénieurs qui ont de l’expérience avec les chantiers résidentiels. Ils doivent entre autres vous proposer des matériaux que vous trouverez facilement et spécifier des détails de construction adaptés aux chantiers résidentiels et facilement compréhensibles.

Est-ce que l’ingénieur sera disponible pour répondre à des questions pendant le projet ?

Le travail de l’ingénieur ne s’arrête pas au plan. Il doit être disponible pour répondre à des questions en cours de projet pour s’assurer que les travaux sont effectués correctement. Or, plusieurs ingénieurs sont impossibles à rejoindre une fois les plans livrés.

Est-ce que l’ingénieur a des références d’entrepreneurs ?

C’est bon signe lorsque des entrepreneurs recommandent des ingénieurs. Ça veut dire que la communication entre eux a été bonne et que les plans livrés ont été faciles à exécuter.

Est-ce qu’il y a des jugements contre lui à l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ) ou à la Société québécoise d’information juridique (SOJIQ), et a-t-il des assurances ?

Faites vos vérifications. Assurez-vous que votre ingénieur n’a pas de poursuite ou de jugement contre lui et qu’il a les assurances appropriées (c’est le cas pour presque tous les ingénieurs), il doit avoir des assurances supplémentaires à celles de base que tous les ingénieurs ont de facto avec l’Ordre des Ingénieurs du Québec.

Combien payer pour un ingénieur ?

Les prix d’un ingénieur varient en fonction du projet et de son ampleur, mais pour prendre un exemple courant, Alexandre Mercier-Linteau estime que les frais d’ingénieur pour retirer un mur porteur et ajouter une porte patio devraient se situer entre 1200 $ et 1700 $. Attendez-vous à payer un supplément pour une demande rush et gardez en tête que ce qui coûte le plus cher ce n’est pas les honoraires de l’ingénieur, mais les frais d’exécution de son plan. C’est donc préférable de payer un peu plus cher pour le bon ingénieur que d’essayer de sauver quelques centaines de dollars au départ.