[PHOTOS] Gymnastique: «Il y a deux semaines, je ne pouvais rien faire» - Aurélie Tran

Quelques jours avant ses premiers Mondiaux, Aurélie Tran ne savait pas si elle pouvait y prendre part. Un mois plus tôt, elle avait subi une commotion cérébrale.

«Il y a deux semaines, je ne pouvais rien faire. Quand tu es blessée à une cheville, tu peux faire des barres, de la musculation, mais là, j’étais chez moi, isolée dans le noir, sans mon téléphone», relate l’adolescente de 17 ans.

Tran se considère donc chanceuse d’avoir pu compétitionner à Angers. Elle est la seule Canadienne avec Elsabeth Black à s’être exécutée aux quatre appareils. Son meilleur résultat a été une 37e place au concours complet individuel.

«[La commotion] m’a ralentie. J’ai eu moins d’entraînements que prévu. Juste le fait d’être là, ça veut dire beaucoup pour moi», souligne Tran.

«Comme une grand-mère»

«Ça 15 ans que je fais de gym et le plus grave a été une fracture d’une cheville et je n’avais raté qu’un mois, explique pour sa part Frédérique Sgarbossa, réserviste en Belgique. J’ai mal au dos et je me sens comme une grand-mère, mais ça fait partie de la game. Quand j’étais jeune, je disais qu’à 25 ans j’aurais besoin d’une marchette!»

Et même si elle n’a pu s’entraîner à 100% pendant neuf mois l’année dernière en raison d’une déchirure à un tendon d’Achille, Tran connaît une excellente progression et elle est en train de sortir de sa coquille.

À l’instar de tous les athlètes, elle se croise les doigts pour rester en santé, même si la gymnastique est un sport exigeant sur le corps.

Ses collègues Rose Woo et René Cournoyer en savent quelque chose. La première n’a pas pu compétitionner à l’international pendant un an et demi et le second ne pouvait même pas marcher il y a un an en raison d’une blessure au genou.

Cournoyer s’est illustré aux Mondiaux en obtenant le 12e rang au concours complet individuel en plus d’aider le Canada à obtenir sa place pour Paris 2024 grâce à une quatrième position lors des qualifications de l’épreuve en équipe et un septième échelon à la finale. Il était notamment accompagné des Québécois Félix Dolci, William Émard et l’Ontarien Jayson Rampersad, qui s’entraîne à Laval.

Félix Dolci épate

Dolci a d’ailleurs conclu ses premiers Mondiaux avec panache, s’emparant du cinquième échelon au sol, samedi.

La dernière fois qu’un Canadien s’était hissé dans le top 5 lors d’une épreuve individuelle à ces championnats, c’était en 2006, quand l’Albertain Kyle Shewfelt avait obtenu le bronze au sol.

Le Lavallois de 21 ans a aussi terminé huitième à la barre fixe.

▶ Frédérique Sgarbossa, Aurélie Tran, René Cournoyer, Félix Dolci, William Émard et Jayson Rampersad prendront part aux Jeux panaméricains de Santiago, au Chili, dès le 20 octobre. Ce sera une autre excellente occasion de gagner des points vers une éventuelle sélection en vue des Jeux olympiques de Paris.