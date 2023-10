[EN IMAGES] Inondations dans Charlevoix : le camping Le Genévrier y goûte encore

Touchés par des inondations pour une quatrième fois depuis le mois de mai, les propriétaires du camping Le Genévrier de Baie-Saint-Paul commencent à s’impatienter alors que l’aide gouvernementale se fait toujours attendre et qu’il n’y a toujours pas de travaux prévus.

L’institution qui était devenue un symbole des inondations dévastatrices du 1er mai en raison de l’ampleur des dégâts et des images de roulottes emportées par la force de la rivière des Mares a encore été frappée dimanche.

Crédit : Agence QMI

Le copropriétaire, Bruno Labbé évaluait alors ses dommages et ses pertes à 12 millions de dollars. Et c’est sans compter l’argent investit pour protéger le camping des inondations qui ont suivi et les sommes déboursées pour redorer le camping qui a malgré tout opéré à moins de 50 % de capacité cet été.

Crédit : Agence QMI

Des promesses

«On nous avait promis de l’aide et jusqu’à maintenant on n’a absolument rien reçu. Ça commence à être irritant», a confié Bruno Labbé à la suite des événements dimanche.

Bruno Labbé avait pourtant reçu la visite de plusieurs ministres et députés depuis les tristes événements,dont celle de la ministre du Tourisme, Caroline Proulx en juin, qui avait alors assuré que des annonces «s’en venaient».

Accompagnée de la députée de Charlevoix–Côte-de-Beaupré, Kariane Bourassa, le ministre responsable de la Capitale-Nationale, Jonatan Julien avait lui aussi précisé que le gouvernement allait se pencher sur une manière d’aider la famille Labbé lors d’une visite en août.

Des travaux importants

Avant que d’autres épisodes du genre se produisent, Bruno Labbé estime qu’une intervention serait nécessaire sur tout le long de la rivière des Mares entre la prise d’eau de la ville et le pont de la route 138.

Crédit : Agence QMI

Selon lui, il faudrait que la rivière soit retravaillée sur cette parcelle d’environ 800 mètres. Il explique que le lit de la rivière doit être recreusé puisqu’il est maintenant inexistant en raison des multiples crues des eaux.

«C’est une intervention majeure qui va coûter plusieurs millions. On peut assumer bien des coûts, mais on ne peut pas payer pour restaurer la rivière pour la remettre dans un état acceptable et sécuritaire», explique le copropriétaire de l’institution.

Crédit : Agence QMI

«Ça va commencer à presser. On ne pourra pas attendre des études pendant un an ou deux parce que sinon on va revivre ça à tous les mois», a-t-il renchéri.