La carrière de Josée Boudreault en 5 photos souvenirs

Chaque semaine dans son cahier Weekend, Le Journal vous présente des moments marquants de la carrière d’un artiste ainsi que quelques photos souvenirs.

Grand départ radio

Photo d'archives

À l’été 1999, Josée, 30 ans, accueillait l’équipe du Journal dans sa maison de la Rive-Sud pour notre Cahier habitation. C’était alors le début de la grande aventure quotidienne radio, les midis avec Peter MacLeod à La Belle et Macleod du 94.3 (CKMF/ Énergie). Elle animait aussi l’émission Pas si bête que ça à TQS.

Le vent dans les voiles

Photo d'archives

Il y a près de 25 ans, en novembre 1999. Josée confiait en entrevue quelques trucs culinaires gourmands et santé, offrant même sa recette de trempette préférée. C’était la première rentrée automnale du duo qu’elle formait à CKMF avec Peter MacLeod, La belle et MacLeod. L’émission, très populaire, s’échelonnera jusqu’en 2003.

Inséparables depuis 20 ans

Photo d'archives

Au gala Les Olivier en 2005, avec son conjoint Louis-Philippe Rivard, remarquable scripteur depuis 30 ans, qui deviendra le père de ses deux plus jeunes filles. Ils avaient été de proches collaborateurs durant des années, avant de tomber amoureux en 2003. Ils s’aiment toujours autant malgré les épreuves et partagent désormais la même scène.

Sens de l’humour

Photo d'archives

La jeune femme de Jonquière reconnue pour son sens de la répartie a été de plusieurs émissions télé, dont Deux filles le matin, Sucré salé et Duo. À la radio, ce sera La Belle et MacLeod, mais aussi Les Midis de Véro avec Véronique Cloutier à Rythme-FM. Aujourd’hui, malgré deux AVC, Josée, avec moins de mots, a gardé son célèbre sens du punch.

Duo du tonnerre

Photo d'archives

Avec Peter, celui avec qui elle partagera le micro durant cinq ans, à l’heure du midi à l’émission La Belle et MacLeod. Ensemble, ils feront des coups pendables, notamment la fois où, en 2000, les deux animateurs et leurs collaborateurs (dont son chum actuel) avaient animé l’émission flambant nus, en prenant les appels d’auditeurs nus eux aussi.

Photo d'archives

♦ Josée et son conjoint, Louis-Philippe Rivard, font une tournée du Québec, avec leur nouvelle conférence Sois ta meilleure amie, une soirée lumineuse pour rire un bon coup et jeter un regard positif sur sa propre vie. Ils célébreront la 500e conférence de leur carrière, le 26 octobre aux Hôtels Gouverneur de Trois-Rivières. « Être sa meilleure amie, c’est cesser de se mettre soi-même des bâtons dans les roues et faire ce qu’il faut pour être heureuses (eux). » Pour toutes les dates, voir joseeboudreault.com.

♦ Josée et Louis-Philippe offrent plusieurs conférences. À eux deux, ils sont les auteurs de plusieurs livres de croissance personnelle à succès, dont Sois ta meilleure amie... Rebondir après l’épreuve et Même nous on se tombe sur les nerfs parfois. Voir joseeboudreault.com

♦ Josée, un exemple de courage et de résilience, a été victime d’un AVC dans son sommeil en 2016 suivi d’un deuxième en 2017. Elle n’a rien perdu de sa fougue. Elle est mère de trois filles, Chloé, Annabelle et Flavie.