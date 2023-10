La parfaite croustade aux pommes (que vous n’avez même pas besoin d’éplucher!)

Envie soudaine de mordre dans une croustade aux pommes, mais vous n’avez pas le goût d’éplucher les pommes et manquez de temps ? Cette recette santé se fait en un tournemain. En fait, elle se dévore plus vite qu’elle ne se cuisine ! Le plus long, c’est de couper les pommes. Les éplucher ? Non : les couper. Servie chaude ou froide, elle est un déjeuner parfait avec du yogourt grec et un dessert succulent avec de la crème glacée. Quoi ? De la croustade pour déjeuner ? Mais oui, elle est sans sucre raffiné ajouté. Vive la magie de cuisiner santé !

Petit truc de la Madame :

Pour un meilleur résultat, on opte pour une pomme qui conservera sa forme à la cuisson. Priorisez les variétés telles que Spartan et Cortland et évitez les McIntosh ou Paula Red, qui se transformeront rapidement en compote.

Portions : 8

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

100 g (1/3 tasse) de purée de dattes

500 g (4 tasses) de pommes, épépinées et coupées en cubes

35 g (3 c. à soupe) d’huile végétale (canola, tournesol ou olive)

Une pincée de sel

5 ml (1 c. à thé) de cannelle moulue

2,5 ml (1⁄2 c. à thé) de muscade moulue

15 g (2 c. à soupe) de graines de lin broyées (ou graines de chia)

135 g (1 1/2 tasse) de flocon d’avoine à cuisson rapide (sans gluten)

COMMENT FAIRE ?

Préchauffer le four à gril (broil).

Mettre la grille au centre du four.

Déposer une feuille de parchemin ou de silicone sur votre plaque à biscuits.

Préparer les pommes Prenez soin d’enlever le cœur et les pépins et de les couper en « cubes »... ou en morceaux. Oui, oui, personnellement, je laisse la pelure, mais vous pouvez l’enlever si vous désirez.

Dans un bol, bien mélanger tous les ingrédients.

Déposer le mélange sur la plaque et bien l’étendre.

Cuire environ 10 minutes au four à gril (broil).

Surveillez bien votre four... certains sont plus puissants que d’autres.

Laisser refroidir et déguster.

Recette sans gluten, végane, sans produits laitiers, sans œufs, et sans noix.

Pour 1 portion

Énergie 165 cal

Protéines 3 g

Glucides 26 g

Fibres 4 g

Matières grasses 7 g