Malgré l’incertitude sur le troisième lien, Marchand «continue» avec le tramway

LYON | Le maire de Québec n’a pas l’intention de se laisser distraire par le débat relancé par le gouvernement Legault sur le troisième lien – pont ou tunnel. Pour le tramway, «on continue», lance-t-il, à l’approche de deux nouvelles démolitions en lien avec le projet de transport, dont la phase préparatoire est déjà avancée.

À peine arrivé en Europe, pour une mission de 10 jours, Bruno Marchand a réitéré son engagement pour le tramway. Jeudi, il avait émis des inquiétudes sur les projets importants de Québec, avec le retour dans le portrait du troisième lien, ressuscité par la CAQ.

Il craignait que des chantiers majeurs comme le tramway, la phase quatre de la promenade Samuel-De Champlain ou le réaménagement d’autoroutes en boulevards urbains souffrent d’une mise sur pause, le temps de réfléchir au mégaprojet interrives du gouvernement.

Mais cela n’arrête pas la Ville dans ses démarches préparatoires pour la construction du tramway. «Nous autres, on continue», tranche-t-il. Le Journal écrivait samedi que deux démolitions s’en viennent pour le tramway. Elles feront suite à deux autres, qui ont été faites en 2022. Ce processus continue d’aller de l’avant, dit le maire.

Le tramway, le grand projet

«Parce que si on ne continue pas, on se met à ralentir tout. On arrête quand de ralentir? On attend que le gouvernement ait fini les consultations pour un projet plus grand? Quand on dit qu’on a besoin d’un grand projet pour la région de Québec, on en a un, un grand projet, c’est le tramway.»

M. Marchand estime qu’on peut réfléchir à étendre davantage le projet au-delà de son parcours initial.

«Si on a quelque chose à bâtir, c’est ça. C’est le tramway qui est prêt à être livré.» Il rappelle que le ministre fédéral Jean-Yves Duclos l’a confirmé: l’argent prévu pour ce projet, si on y renonce, s’en ira ailleurs.

Rappelons qu’en date du 30 juin dernier, 341,1 millions de dollars avaient déjà été dépensés pour la planification, les activités et les travaux préparatoires du tramway. Jusqu’à maintenant, le gouvernement a autorisé des dépenses de 924,6 millions de dollars.

Pont ou tunnel?

Quant à l’idée d’un nouveau pont lancée par le premier ministre François Legault au cours des derniers jours, le maire affirme que la Ville de Québec n’en a jamais entendu parler dans les discussions qu’elle avait avec le gouvernement au sujet du troisième lien.

Que ce soit un tunnel ou un pont, l’analyse de ces projets prend beaucoup de temps, «des mois ou des années», remarque-t-il. Plusieurs études seront nécessaires: géologiques, environnementales, techniques, logistiques, urbanistiques.

«On annonce un vœu pieux de consulter. On sait pas comment, on sait pas quand, on sait pas à quel niveau. On ne sait pas quel niveau de détail on va être capable de fournir. Le tramway ne peut pas attendre. Si on dit que le tramway doit attendre, c’est une façon de lui tirer dans le pied.»