Rassemblement en soutien au peuple palestinien au lendemain d'une attaque du Hamas sur Israël

Quelques centaines de personnes sont rassemblées au centre-ville de Montréal afin d’apporter leur soutien à la Palestine au lendemain de l’attaque du Hamas sur Israël.

« Arrêtez de tuer, arrêtez la haine. La Palestine sera libre », ont scandé des manifestants.

Selon les plus récents bilans des autorités, plus de 600 personnes sont mortes en Israël et 400 dans la bande de Gaza depuis le début des affrontements samedi.

Drapeaux de la Palestine à la main, les manifestants se sont réunis au Square Dorchester sous haute présence policière. Le groupe s'est ensuite déplacé sur le boulevard René-Lévesque vers 15h00, marchant vers l'Ouest.

Photo: Camille Payant

Résistance palestinienne

« Le droit à la résistance est fondamental », a indiqué Fernand Deschamps, qui milite pour la cause depuis des dizaines d’années.

Anya Taraboulsy a elle tenu à souligner à quel point le peuple palestinien est résilient.

« C’est incroyable de voir l’espoir au sein du mouvement dans la bande de Gaza », a-t-elle précisé, une affiche « Free Palestine » à la main.

« Ça me brise le coeur, c'est dégoûtant », a pour sa part mentionné une jeune Palestinienne, qui étudie actuellement en finances à l'Université McGill, précisant que son peuple est « terrorisé par les colons [isaréliens] ».

«Les terres sont occupées par les sionistes depuis 1947 dans une guerre où il y a 750 000 palestiniens qui se disent jetés en dehors de leur pays», a mentionné un homme.

Gouvernements montrés du doigt

Les gouvernements occidentaux ont condamné en bloc les attaques du Hamas en Israël survenues samedi.

Le premier ministre du Canada a notamment indiqué sur X que « cette violence est complètement inacceptable. Nous appuyons pleinement Israël et son droit de se défendre ».

En réponse, les manifestants pro-palestiniens ont scandé « Justin Trudeau vous allez voir, la Palestine sera libre » et « Israël terroriste ! Canada complice ! ».

« Il faut surtout dénoncer l’hypocrisie des gouvernements ici », a aussi affirmé M. Deschamps.