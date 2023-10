Thomas Pidcock l’emporte au Mont-Sainte-Anne

Le Britannique Thomas Pidcock a remporté la dernière épreuve de cross-country sur format olympique à la Coupe du monde de vélo de montagne au Mont-Sainte-Anne, dimanche.

Il a terminé l’étape en 1 h 26 min 27 s et a devancé son plus proche poursuivant, le Suisse Mathias Flückiger, de 26 s. Le podium a été complété par Marcel Guerrini.

Du côté des Canadiens participant à l’épreuve, le natif d’Alma, Léandre Bouchard, s’est classé 16e avec un temps de 1 h 30 min 50 s. Gunnar Holmgren a, quant à lui, terminé en 21e position. Il a complété l’étape en 1 h 31 min 36 s.

Le Français Jordan Sarrou pourra s’en vouloir. En effet, il avait une chance de gagner le classement général, mais il a terminé à la neuvième place. C’est au final le Suisse Nino Schurter qui a remporté cet honneur pour la neuvième fois de sa carrière, et ce même s’il s’est classé 14e.

Sarrou termine donc au deuxième rang du classement général, devant Mathias Flückiger.

Holmgren est le Canadien le mieux placé en 27e position.

Puck Pieterse triomphe chez les femmes

Assurée de terminer championne du classement général chez les femmes, la Néerlandaise Puck Pieterse a malgré tout connu une belle course en s’emparant de la troisième position dans les Laurentides.

Ceci étant dit, c’est la performance de la Française Loana Lecomte qui a marqué les esprits, elle qui a dominé cette dernière étape. Elle a fini première avec une avance de 15 s sur Jenny Rissveds, sa plus proche poursuivante, et 1 min 03 s sur Pieterse. La première cité ne l’a pas forcément eu facile et a fait face à de l’adversité puisqu’elle a subi une crevaison à la roue arrière.

La Québécoise Laurie Arsenault a affiché un temps de 1 h 37 min 36 s pour décrocher la 24e place. Cette dernière a terminé au 56e rang du classement général.