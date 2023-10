Un scorpion grimpe dans le lit d’une fillette de 3 ans et la pique mortellement

Une fillette brésilienne de trois ans est morte plus tôt ce mois-ci après avoir été piquée par un scorpion qui a grimpé dans son lit, rapportent des médias locaux.

Maria Fernanda Brito da Silva dormait paisiblement à sa résidence de Ribas do Rio Pardo, au Brésil, le 25 septembre dernier, lorsque l’arachnide s’est glissé s’est sous ses vêtements et l’a piquée dans son sommeil.

La fillette s’est aussitôt réveillée et ses cris ont rapidement alerté sa mère qui a accouru vers sa chambre.

«L’image va toujours rester dans ma tête . Elle était assise dans son lit et s’est tournée. C’est alors que j’ai vu le scorpion dans son dos. Ce n’était pas un petit, mais un gros scorpion», a raconté Vanessa Ramirez da Silva à Primeira Pagina.

«Je l’ai frappé et ma fille, même si elle était en douleur, a levé le doigt et a pointé le scorpion qui était rendu sur mon chandail. Je l’ai frappé et lancé au sol, puis je l’ai tué», ajoute la mère de la fillette.

Mme Ramirez da Silva est ensuite sortie de sa maison et a appelé à l’aide, alors que sa fille vomissait. Un voisin les a conduites à l’hôpital où la jeune Maria a été prise en charge pour un arrêt cardiaque.

Après avoir été entre la vie et la mort pendant plusieurs jours, l’enfant de 3 ans a rendu son dernier souffle le 1er octobre, à l’unité des soins intensifs.

Les funérailles de la fillette ont eu lieu le lendemain.

«C’est une douleur infinie. Ma fille est une battante, une mère monoparentale qui consacre toute sa vie à ses enfants», a témoigné la grand-mère de la victime.