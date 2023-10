Conseils nutritionnels pour la diverticulose

On estime que plus de 130 000 Canadiens sont atteints de la maladie diverticulaire. Sa prévalence augmente considérablement avec l’âge. Mes conseils nutritionnels !

Mes conseils

Il n’y a pas de traitement nutritionnel pour la diverticulose asymptomatique. Dans le cas de la maladie diverticulaire, le but du traitement nutritionnel est d’augmenter le poids et le volume des selles pour réduire la pression sur les parois du côlon et d’optimiser la flore intestinale. En général, les recommandations incluent d’adopter un régime riche en fibres (25 – 35 g/jour), d’avoir une hydratation adéquate (1,5 – 2 L d’eau/jour), de faire de l’activité physique et de consommer des probiotiques (L. Casei). Un temps de transit intestinal plus court réduit le risque de maladie diverticulaire.

Long terme

À long terme, le traitement nutritionnel de la maladie diverticulaire est l’adoption d’une alimentation riche en fibres. Elle est adoptée lorsque les symptômes aigus disparaissent et de façon progressive. En effet, la quantité de fibres consommées doit être augmentée de façon graduelle afin d’éviter de potentiels inconforts digestifs. Au début du traitement, il peut aussi être recommandé de favoriser les fibres solubles qui sont plus douces que les fibres insolubles. On retrouve des fibres solubles dans certains fruits, légumes, grains et légumineuses. Un régime riche en fibres permet notamment d’optimiser le fonctionnement des intestins et contribue à réduire les récidives. Enfin, il est important de noter que la consommation de fruits et de légumes à pépins, de graines, de noix, de maïs et de maïs soufflé n’augmenterait pas le risque de diverticulose ni les complications diverticulaires. Il n’est donc plus recommandé d’éviter ces aliments en cas de maladie diverticulaire. L’utilisation de laxatifs à long terme n’est pas conseillée, ces derniers contribuant à hausser les risques de la maladie.

Diverticulose vs diverticulite

La diverticulose est la présence d’un ou de plusieurs diverticules (de petites poches) au niveau du côlon (gros intestin). Elle affecte particulièrement le côlon sigmoïde. Elle peut être asymptomatique ou symptomatique. La maladie diverticulaire est définie par une diverticulose symptomatique. La diverticulite est l’inflammation et/ou l’infection des diverticules. Elle peut être aiguë ou chronique. Elle caractérise la phase aiguë de la maladie diverticulaire. Les symptômes de la maladie diverticulaire peuvent inclure une distension abdominale, des douleurs abdominales, des ballonnements, des nausées, de la diarrhée, une constipation. Les symptômes peuvent être exacerbés par l’alimentation et soulagés par le passage des selles ou de gaz. Parmi les complications de la maladie, nommons l’obstruction intestinale, le saignement, les fistules et la perforation intestinale.

Phase aiguë

Lors de la phase aiguë (diverticulite), l’individu peut avoir un régime liquide ou NPO (nil per os ou rien par la bouche) afin de diminuer la pression sur les parois du côlon. Au besoin, le traitement peut également impliquer l’utilisation de la voie parentérale (intraveineuse) pour assurer le maintien de l’équilibre hydrique et électrolytique. Ensuite, le régime progresse vers une alimentation restreinte en fibres, puis modérée et enfin normale, selon la tolérance de chaque individu.

L’obésité, un facteur de risque

L’IMC (indice de masse corporelle) et la circonférence de la taille sont associés au risque de la maladie. L’obésité abdominale élève considérablement le risque. Il est probable que l’inflammation systémique de bas grade chez les personnes obèses explique l’association. Une perte de poids modérée (5-10 % du poids corporel) fait partie des recommandations pour prévenir la maladie et ses récidives. Parmi les autres facteurs de risque, nommons une consommation élevée de viande rouge, l’hypertension artérielle et la sédentarité.

Menu type comblant les besoins en fibres

Déjeuner

175 ml (3/4 tasse) de gruau cuit (3,5 g)

125 ml (1/2 tasse) de bleuets (2 g)

250 ml (1 tasse) de lait 2 %

Collation AM

60 ml (1/4 tasse) de noix de Grenoble (2 g)

1 pomme moyenne (3,5 g)

Dîner

175 ml (3/4 tasse) de quinoa cuit (4 g)

75 g (1/2 tasse) de saumon cuit

125 ml (1/2 tasse) d’épinards cuits (2,3 g)

125 ml (1/2 tasse) de poivron rouge cuit (1,1 g)

Huile d’olive, sel et poivre

Collation PM

175 ml (3/4 tasse) de yogourt grec nature 0 % m.g.

125 ml (1/2 tasse) de fraises (2 g)

Souper

175 ml (3/4 tasse) de pois chiches cuits (5,5 g)

175 ml (3/4 tasse) de bulgur cuit (4 g)

125 ml (1/2 tasse) de tomates cerises (1 g)

125 ml (1/2 tasse) de concombre (0,5 g)

Huile d’olive, jus de citron, persil, sel et poivre

Total = 31 g

► Une alimentation méditerranéenne ou végétarienne est conseillée pour sa richesse en fibres, en protéines végétales ainsi qu’en composantes anti-inflammatoires.

Pour d’autres conseils, visitez mon blogue : www.isabellehuot.com.