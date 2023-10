Coupe Billie Jean King : Fernandez et Bouchard en vedette pour les Finales

Les Québécoises Leylah Annie Fernandez et Eugenie Bouchard représenteront le Canada lors des Finales de la Coupe Billie Jean King.

Tennis Canada en a fait l’annonce lundi.

Les deux femmes feront équipe avec Rebecca Marino, Gabriela Dabrowski et Marina Stakusic. La compétition sera présentée du 7 au 12 novembre, à Séville, en Espagne.

L’unifolié à rendez-vous avec le pays hôte le 8 novembre et avec la Pologne le lendemain.

«Je suis très enthousiaste à l’idée de voir ce que ce groupe peut accomplir à Séville contre les meilleures joueuses du monde pour une troisième année consécutive», a déclaré la capitaine Heidi El Tabakh, dans un communiqué de Tennis Canada.

«Récemment, nous avons vu de formidables performances de Leylah, Rebecca, Gabriela, Eugenie et Marina. Cette équipe est un excellent mélange d’expérience et de leadership, et je suis sûre que nous avons ce qu’il faut pour montrer au monde ce dont les Canadiennes sont capables.»

Il s’agit d’un retour à la Coupe Billie Jean King pour Bouchard, qui n’a pas participé à cette compétition depuis 2018. La 232e joueuse au monde a une fiche de 13-4 pendant les matchs de cet événement annuel.

Pour sa part, Fernandez devrait être le fer de lance de l’équipe canadienne. Celle qui occupe le 60e rang mondial en simple et le 19e en double a joué un rôle essentiel lors des qualifications contre la Belgique en remportant ses trois matchs.