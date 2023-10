Le peu de talent des hommes pour la parole

Je suis mariée depuis 45 ans avec un homme pour qui s’exprimer verbalement a toujours été difficile. Même en ce qui concernait l’éducation de nos quatre enfants, il ne disait jamais un mot plus haut que l’autre. Un regard leur suffisait pour comprendre qu’ils avaient atteint la limite de sa patience.

J’ai toujours été celle qui leur expliquait les choses, qui mettait les limites et qui sévissait quand il le fallait. Donc aux yeux de nos enfants, même s’ils sentaient très bien par son attitude non verbale quand leur père n’était pas d’accord avec leurs agissements, j’ai toujours été le gendarme de la famille.

Il a fallu qu’eux-mêmes deviennent parents pour comprendre qu’élever des enfants ça se fait à deux, et que même s’il y en a un qui s’exprime peu, leur père en l’occurrence, il a quand même eu voix au chapitre de la prise de décisions les concernant.

Toujours est-il que nous sommes arrivés à la retraite mon mari et moi alors que nous entrions tous les deux dans notre soixante-cinquième année. Les premiers mois ayant coïncidé avec le début de la pandémie, on les a passés à s’ajuster pour se supporter à deux dans la même maison, 24 heures sur 24. Ce ne fut pas une sinécure, mais on y est arrivés.

Il y a cependant une chose à laquelle je ne m’habitue pas, c’est « son silence » quasi total du lever au coucher. À part les quelques banalités qu’on peut s’échanger au moment des repas ou quand on prend une marche ensemble, on dirait qu’il n’a strictement rien à me dire. Et comme on fréquente peu de gens à part nos enfants et leurs familles, vous imaginez le peu de distraction que la vie me permet d’avoir. Et on dirait que plus le temps avance, moins il trouve de quoi à me dire. Y’a-t-il un moyen de faire parler un homme ?

Comme une veuve avant le temps

C’est quasiment peine perdue de vouloir faire parler un homme qui n’a jamais été bavard et que vous avez supporté ainsi sans jamais lui faire sentir que son incapacité à communiquer vous était difficile à supporter. D’entrée de jeu, je vous inciterais à susciter vous-même des conversations à partir d’une émission télé que vous regardez ensemble, d’une nouvelle qui suscite votre intérêt ou d’un élément du paysage qui vous allume lors d’une promenade. Moins ça le touchera émotivement, plus il devrait être porté à entrer dans la conversation. Faites-le parler de vos enfants et petits-enfants. N’hésitez jamais à lui toucher le bras quand vous lui parlez et ne le coupez pas quand il s’exprime, même si ce qu’il dit ne vous semble pas toujours approprié. Mais attendez-vous à ce qu’il ne soit pas simple d’atteindre votre but.