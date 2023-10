Les rendez-vous culturels de la capitale

À l’aube d’une nouvelle semaine, les activités culturelles se bousculent annonçant qu’il est temps de libérer son agenda pour aller à la rencontre de l’art !

Entrelacs de l’artiste photographe Lucie Lefebvre

Salle de diffusion du Couvent de Beauport

Jusqu’au 26 novembre, les samedis et dimanches, de 13 h à 16 h

L’artiste photographe Lucie Lefebvre propose une installation de photographies prises au parc de la rivière Beauport ainsi qu’au Domaine Maizerets. « J’explore les codes et les limites de la photographie par divers moyens : assemblages d’objets, amalgames de photos, ajouts de peinture sur l’image et traitements numériques », affirme l’artiste.

►Gratuit, culturebeauport.com

Matières : corps, transformations et révélations

Villa Bagatelle

Jusqu’au 17 décembre, du mercredi au dimanche de 11 h à 17 h

Camille Bernard-Gravel, Jiwan Larouche, Coco Bélanger et Mau Juneau portent un regard franc sur le corps, leur rapport à celui-ci, et partagent certaines réflexions identitaires par le biais de la matière et des matériaux. La Maison des métiers d’art de Québec invite la population à découvrir la réalité sincère et intime de ces quatre artistes de la relève qui osent repousser les frontières.

►Gratuit, maisonsdupatrimoine.com

Grâce de Christine Morency

Photo tirée du site web sallealbertrousseau.com

Salle Albert-Rousseau

11 et 12 octobre, 20 h

L’humoriste Christine Morency, qui se qualifie entre autres de femme « forte d’un talent inné pour se mettre dans des situations humiliantes, qui a plus d’une anecdote dans sa sacoche » et de femme « assumée, parfois crue, qui donne son opinion tout en restant sensible », présente son spectacle intitulé Grâce.

►47$, sallealbertrousseau.com

La Messe de l’Âne

Photo fournie par Alain Monot

Théâtre Périscope

12 et 13 octobre, 20 h

La Rotonde présente La Messe de l’Âne du plasticien français Olivier de Sagazan, un spectacle sculptural peuplé d’images puissantes, superbes et dérangeantes, dans lequel il partage la scène avec cinq autres interprètes. De Sagazan fait de la scène un laboratoire fantastique. Il se saisit des têtes, les recouvre d’argile et y sculpte d’autres visages dans l’espoir d’excaver leur véritable identité. Les corps dévoilent leur part d’étrangeté, donnent à rêver, parfois jusqu’aux rivages du cauchemar.

►Entre 18 $ et 40 $, larotonde.qc.ca

Québec en toutes lettres

Différents lieux de Québec

Du 12 au 22 octobre

Portée par un vers de l’autrice et poète Nicole Brossard, « nous sommes plusieurs avec un surplus de mémoire à rêver », la 14e mouture de cette grande fête de la littérature proposera, entre autres, le spectacle d’ouverture Multivox, le spectacle Lettres biologiques, amours interdites avec Yanick Villedieu et plusieurs rencontres.

►Gratuit ou prix variés, quebecentouteslettres.qc.ca

Les sœurs Boulay

Photo tirée du site grandtheatre.qc.ca

Grand Théâtre de Québec

13 octobre, 20 h

Stéphanie et Mélanie Boulay sont de retour en musique avec une nouvelle offre fort attendue : un quatrième album intitulé Échapper à la nuit. Avec cet opus, les sœurs Boulay se réinventent avec des sonorités pop parfois dansantes et quelque peu synthétiques, parfois denses et d’autres fois plus légères. Depuis 2012, le duo a parcouru le Québec, le Canada et l’Europe et obtenu un total de cinq prix Félix lors de galas de l’ADISQ.

►Prix régulier 50,75 $, grandtheatre.qc.ca

Dynastie Country – Hommage à Julie Daraîche

Photo tirée du site theatrecapitole.com

Théâtre Capitole

14 octobre, 20 h 30

Ce spectacle rend hommage à la reine consacrée de la chanson country, Julie Daraîche, décédée en avril 2022, la veille de son 84e anniversaire. Toute la famille Daraîche (Paul, Dani, Dan, Émilie et Katia) monte sur scène pour honorer la mémoire de la pionnière d’une lignée qui a diverti le Québec depuis cinq décennies. Maxime Landry et Guylaine Tanguay prennent aussi part à ce spectacle mis en scène par Carmel Dumas.

►56,95 $, 61,95 $ ou 66,95 $, theatrecapitole.com

Stacey Kent Song From Other Places

Photo tirée de la page Facebook de l’artiste

Palais Montcalm

14 octobre, 19 h 30

Habituée du Palais Montcalm, Stacey Kent a développé un public fidèle au fil des ans ici, comme à l’étranger. Avec une discographie d’une douzaine d’albums, ainsi qu’une impressionnante liste de collaborations, elle s’est produite sur les scènes de plus de 55 pays au cours de sa carrière. Son nouvel album sortira le 10 novembre.

►75 $, palaismontcalm.ca