LNH: place à l’ère Bedard

La saison 2023-2024 de la Ligue nationale de hockey (LNH) s’amorce mardi soir et un certain Connor Bedard sera sous les projecteurs.

En effet, les Blackhawks de Chicago visiteront les Penguins de Pittsburgh au PPG Paints Arena. Il s’agira du tout premier tour de piste de celui qui a été sélectionné avec le premier choix du dernier encan amateur du circuit Bettman.

L’affrontement sera d’ailleurs diffusé sur les ondes de TVA Sports.

«Si je prends du recul et que j’y pense un peu, c’est assez fou», a déclaré Bedard, dont les propos ont été rapportés par le site web de la LNH.

«J’ai envoyé des messages textes à plusieurs de mes amis. Ils me disaient : "Tu vas jouer dans un match de la LNH". C’est spécial et j’essaie de tout absorber. Quand je serai sur la glace, je ne dois pas me dire "Oh, c’est tellement cool". Je veux performer et être à mon meilleur.»

Depuis que son nom a été appelé par les Blackhawks en juin dernier, Bedard trouve que sa vie a été un «tourbillon».

«Je n’échangerais ça pour rien au monde, a-t-il dit. Cela a été vraiment cool pour moi et ma famille. C’est fou tout l’été et c’est maintenant fini. Tu vis ça seulement une fois dans la vie. Je regarde en arrière et c’étaient des expériences vraiment cool. J’ai apprécié.»

Un mentor en Hall

Chez les Blackhawks, Bedard peut compter sur son coéquipier Taylor Hall pour l’aider à s’adapter à la réalité de la LNH.

Obtenu dans un échange avec les Bruins de Boston en juin dernier, le vétéran de 31 ans a été le tout premier joueur sélectionné lors du repêchage de 2010.

«Il a vraiment été bon pour moi, a indiqué Bedard. Je lui ai posé tellement de questions, car il a déjà été dans ma situation. Il a été incroyable. C’est vraiment un bon gars et j’ai appris à bien le connaître.»

«Il est venu me voir et m’a dit : "Si tu as des questions, n’aie pas peur de me les poser". Il y a peu de gars qui comprennent les circonstances, le style de vie que tu as au cours des trois mois qui suivent le repêchage et qui précèdent [le début de la saison], donc c’est tellement génial d’avoir un gars comme lui à mes côtés.»

Son «meilleur match»

Bedard était en uniforme pour quatre des six matchs préparatoires des «Hawks». Il a amassé un but et quatre mentions d’aide pour cinq points.

Le jeune prodige pense qu’il a disputé «sa meilleure partie depuis longtemps» jeudi dernier, dans un revers de 3 à 2 en tirs de barrage contre le Wild du Minnesota. Il n’a pourtant pas participé au pointage pendant ce duel.

«Je pense que je crée beaucoup d'occasions et que je suis responsable quand je suis sur la glace. Je n’ai pas fait d'erreurs, mais je crois que mon jeu consiste à essayer de faire des jeux et d'être créatif», a-t-il affirmé.

«Bien sûr, parfois je redonne la rondelle à l’adversaire. C’est juste dans la nature d’être offensif, mais mes meilleurs moments sont lorsque je fais des jeux, parfois même les jeux les plus simples.»

«Je veux juste faire une différence quand je suis sur la patinoire, a ajouté Bedard. C’est quelque chose que je dois faire. Je veux aider l’équipe à gagner des matchs. Sur le plan personnel, je veux faire la différence et avoir un impact et ultimement, gagner!»