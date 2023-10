L’Océanic baisse pavillon face aux Islanders

RIMOUSKI | Après une victoire sur la route dimanche à Bathurst, l’Océanic a renoué avec la défaite pour la 3e fois en moins d’une semaine s’inclinant 5-1 face aux Islanders de Charlottetown ce lundi après-midi à Rimouski.

«Ce n’est pas normal de sortir de même à domicile. On réussit à mettre ça 1-1 à cinq contre trois et tout d’un coup, c’est comme s’il n’y avait plus de règlements. Les joueurs ont de la latitude pour créer de l’offensive, mais ça ne veut pas dire qu’on peut faire n’importe quoi. Nous leur avons donné deux échappés. Nous avons donné la pôle à des gars qui ne répondent pas présentement. On peut la donner à d’autres même s’ils sont plus jeunes», a analysé l’entraîneur-chef de l’Océanic, Joël Perrault.

«Nous avons manqué d’émotion. C’est inacceptable devant nos partisans. C’est à nous, les vétérans, de donner l’exemple. Nous allons tenir un meeting d’équipe», a commenté l’attaquant de 18 ans, Maxim Coursol.

Photo Alexandre D’Astous

Alexandre Blais a inscrit le seul but des locaux, lors d’une double supériorité numérique, en début de deuxième période.

Une première partagée

La première période fut assez partagée comme l’indique le chiffre des lancers de 11-10 en faveur des Islanders. Les deux équipes ont eu quelques bonnes chances de marquer, mais les visiteurs ont été les seuls à les concrétiser grâce à un tir des poignets de Ross Campbell, de la ligne bleue, qui a semblé surprendre le gardien de l’Océanic, Cédric Massé, avec moins de deux minutes à faire à l’engagement initial.

Photo Alexandre D’Astous

Le ciel s’est écroulé en deuxième

L’Océanic a profité d’une double supériorité numérique en début de deuxième période pour créer l’égalité 1-1 lorsque Maxim Coursol a rejoint Alexandre Blais (3e) à l’embouchure du filet. Le ciel est ensuite tombé sur la tête de l’Océanic qui a accordé trois buts sans réplique aux visiteurs. Le premier sur un tir de pénalité accordé à Anthony Flanagan en désavantage numérique. Michaël Horth et Ondrej Maruna ont assommé l’Océanic avant la fin de l’engagement médian.

Photo Alexandre D’Astous

La troisième période fut plutôt terne alors que les visiteurs tentaient de protéger leur avance. Les Islanders ont complété le pointage lors d’un avantage numérique en fin de match lorsque Mikaël Horth s’est emparé d’un retour de lancer pour battre Cédric Massé.

En bref

L’Océanic a apporté un changement à sa formation. Mathys Laurent a remplacé Charle Truchon, absent en raison de mortalité dans sa famille. Jacob Mathieu est blessé tandis que Ben Cross et Olivier Théberge ont été retranchés. L’Océanic recevra le Titan de Bathurst vendredi soir.