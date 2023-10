Mauvaise récolte de noix: une pénurie de Ferrero Rocher pour le temps des Fêtes?

De mauvaises conditions climatiques en Turquie ainsi que des récoltes de noix ravagées par les insectes pourraient faire grandement monter le prix des chocolats Ferrero Rocher à l’approche des Fêtes cette année.

«Il y a vraiment peu de noisettes cette année [en raison] de l’effet global du réchauffement climatique, des dommages causés par les insectes et, en particulier, un manque de pluie durant une période critique du développement des noix en mai», a indiqué Kenan İncirkuş, un commerçant de Giresun en Turquie, à The Telegraph, dimanche.

Cette année, la production de noix a été lourdement impactée dans le pays, qui est le plus important producteur de noix, faisant chuter d’environ 13% les récoltes annuelles, comparativement à l’an dernier, selon le ministère turc de l’Agriculture et des Forêts.

Mais l’impact pourrait être encore plus important, selon des commerçants, qui ont plutôt estimé une production totale à seulement 620 000 tonnes cette année, contre 718 000 l’an dernier.

«La montée des prix est effectivement due à une production plus courte que prévu en Turquie. Les estimations initiales en mai/juin étaient entre 720 000 et 810 000 tonnes», a indiqué de son côté Jara Zicha, analyste principal chez Mintec, une société d’études de marché, selon The Telegraph.

Or à l’approche des Fêtes, cela pourrait très bien se traduire par une pénurie du côté des produits de la marque Ferrero, qui achète à elle seule plus d’un quart de la production annuelle de noisette pour ses Ferrero Rocher et son Nutella à tartiner, selon le média britannique.

Les chocolats festifs, qui connaissent chaque année un boom lors du temps des Fêtes, pourraient ainsi se faire plus rares sur les étagères, ou encore voir leur prix bondir cette année, selon ce qu’anticipent les experts.

En parallèle, les prix du sucre et du cacao – deux autres éléments clés à la production de ces produits –, auraient également augmenté, et pourraient également faire gonfler le prix de vente des chocolats, a noté The Telegraph.