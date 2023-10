Paris sportifs: les meilleures offres de mardi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mardi 10 octobre qui valent le détour.

Hockey : Blackhawks de Chicago c. Penguins de Pittsburgh

Plusieurs observateurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) considèrent les Penguins comme l’une des équipes les plus améliorées de la saison morte. Avec des ajouts comme ceux d’Erik Karlsson, Reilly Smith, Ryan Graves et Lars Eller, Pittsburgh semble équipé pour veiller tard. La bande à Sidney Crosby ouvrira d’ailleurs la saison régulière à domicile, au PPG Paints Arena. Les amateurs sont déjà gâtés en ayant l’occasion de voir Connor Bedard affronter le grand numéro 87. Les Blackhawks pourraient être transformés par l’arrivée du jeune espoir de 18 ans. Un joueur de sa trempe rate rarement sa première audition.

Prédiction : Victoire des Blackhawks de Chicago – 2,95

Hockey : Predators de Nashville c. Lightning de Tampa Bay

La grande question qui demeure chez le Lightning concerne les gardiens de but. En l’absence d’Andrei Vasilevskiy, qui est blessé, est-ce que Jonas Johansson et Matt Tomkins pourront faire le boulot? Malgré la présence de plusieurs bons portiers au ballottage dans les derniers jours, les «Bolts» ont gardé foi envers leur duo actuel. Cela pourrait être suffisant face à des Predators dont les meilleurs jours semblent derrière eux. Beaucoup de jeunes amorceront l’année à Nashville et les nerfs pourraient leur jouer des tours. Tampa joue à domicile, à l’Amalie Arena.

Prédiction : Victoire du Lightning de Tampa Bay – 1,62

Hockey : Kraken de Seattle c. Golden Knights de Vegas

Les deux plus récentes équipes d’expansion de la LNH s’affronteront pour amorcer la saison. Les Golden Knights viennent évidemment de remporter la coupe Stanley, tandis que le Kraken a participé pour la première fois aux séries éliminatoires le printemps dernier. Il s’agira d’une soirée spéciale pour Vegas, qui hissera sans doute sa bannière de champion dans les auteurs du T-Mobile Arena. Seattle tentera certainement de jouer les trouble-fêtes, mais les Knights devraient poursuivre les célébrations.

Prédiction : Victoire des Golden Knights de Vegas – 1,60