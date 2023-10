Quelle peur des mots à CBC-Radio-Canada !

À Radio-Canada, les mots sont devenus une obsession qui sème la confusion et la frustration chez le personnel.

Dans les couloirs, on chuchote que la réticence de Michel Bissonnette à s’excuser publiquement pour le mot en « n » est le motif de son congédiement (ou de sa démission forcée) comme vice-président du réseau français. On se rappelle qu’on avait quatre fois dans une émission de radio donné le titre du livre de Pierre Vallières, Nègres blancs d’Amérique.

Le mot en « n » y est peut-être pour quelque chose, mais c’est un peu court pour expliquer le départ de Bissonnette. Le torchon brûlait depuis longtemps entre lui et la PDG, Catherine Tait. Le parfait bilinguisme de celle-ci (elle parle un français impeccable) ne lui aura donc pas permis de mieux comprendre le réseau français que plusieurs de ses prédécesseurs anglophones.

La prolongation de 18 mois du mandat de madame Tait équivalait à un désaveu de son administration. Voilà qui aurait dû la mettre en garde contre le renvoi d’un vice-président qui avait toute la confiance du personnel du réseau français.

Il n’en reste pas moins que le wokisme généralisé qui sévit au quartier général de la CBC à Toronto et la peur maladive des mots, qui en est l’une des conséquences, ont joué un rôle certain dans le départ du vice-président, Michel Bissonnette. Depuis la crise stupide du mot en « n », animateurs, commentateurs et journalistes de Radio-Canada marchent sur des œufs. Ils se tournent la langue sept fois dans la bouche pour finalement ne rien dire afin de ne pas se compromettre. Faites seulement l’expérience de regarder attentivement Anne-Marie Dussault à son émission 24/60.

Des terroristes ? Mais non !

Quelque temps après l’invasion de l’Ukraine par l’armée russe, la plupart des médias du monde occidental (dont Le Journal) ont convenu de bannir le mot « Kiev », nom russe de la capitale ukrainienne, pour le remplacer par « Kyïv », le nom ukrainien. Luce Julien, la directrice de l’information à Radio-Canada, décréta alors que changer l’appellation aurait l’air de prendre parti pour l’Ukraine. Tiens donc !

Le tragique week-end que viennent de vivre Israéliens et Palestiniens nous a fait découvrir qu’il y a, à la CBC, un enculeur de mouches encore plus zélé que madame Julien. Dans un courriel envoyé d’urgence samedi midi aux journalistes et commentateurs de la CBC, George Achi, directeur des standards journalistiques du service de l’Information, a rappelé qu’il ne faut surtout pas parler de « terroristes » lorsqu’il s’agit des combattants du Hamas venant d’attaquer Israël. Et cela même si le premier ministre, Justin Trudeau lui-même, dénonçait dès le lendemain « l’organisation terroriste Hamas ».

Radio-Canada et la CBC avaient fait preuve de beaucoup moins « d’objectivité » au moment de la crise d’Octobre !

Coup de poing en pleine face

Jeanne-Mance Delisle a écrit sa pièce Un reel ben beau, ben triste en 1977, une époque où on n’avait pas peur des mots. La famille abitibienne que la pièce met en scène n’a pour s’exprimer que des mots aujourd’hui honnis. S’ensuit une heure et demie d’un drame qui vous cloue à votre fauteuil, à peine capable d’encaisser ce déferlement de misère et de violence. Presque un siècle plus tard, c’est encore actuel.

Si vous n’avez pas peur des mots qu’on ne prononce plus et des gestes aujourd’hui condamnés, rendez-vous au Théâtre du Rideau Vert. Marc Béland a mis en scène de façon magistrale cette pièce oubliée, avec une distribution qui montre autant de talent que d’oubli de soi. Cœurs trop sensibles, s’abstenir !