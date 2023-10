3e lien: Gilles Lehouillier exige une consultation très rapide

Le maire de Lévis affirme que le gouvernement Legault doit réaliser d’ici moins d’un an sa consultation citoyenne concernant la résurrection du troisième lien.

Selon Gilles Lehouillier, la question doit porter uniquement sur le type de projet à réaliser puisque deux citoyens sur trois sont en faveur d’un lien autoroutier.

«On espère que cette consultation va se faire très rapidement pour qu’on puisse passer à l’action très rapidement. Il ne faut pas que ça dure un an, un an et demi. J’ai la conviction profonde que le gouvernement va chercher des solutions alternatives moins dispendieuses. Est-ce qu’un pont par exemple serait moins coûteux?», a-t-il indiqué mardi, un peu avant la séance du conseil municipal.

Plus de débat

La semaine dernière, le maire avait réagi en disant que «la réalité rattrapait le gouvernement» caquiste. Pour lui, il a toujours été hors de question de «mettre ce projet sous le paillasson».

Il croit d’ailleurs que la pertinence du troisième lien n’est plus un enjeu. Le gouvernement doit désormais interpeller la population sur un ou deux scénarios possibles.

«Le débat a été fait. Quand un gouvernement est élu deux fois pour réaliser ce projet, je pense qu’on n’a plus à revenir là-dessus. L’ensemble du caucus de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches est en faveur à 100% d'un lien autoroutier entre les deux rives», a ajouté M. Lehouillier.

À son avis, le gouvernement ne reculera pas une fois de plus dans ce dossier.

Recul impossible

«Cette fois-ci, le gouvernement ne lâchera pas le morceau. C’est le retour du tunnel autoroutier dans le giron du Réseau express de la Capitale (REC). Pour avoir discuté avec les deux ministres de Lévis, leur détermination est ferme et ils m’ont clairement indiqué qu’il ne serait plus question de faire marche arrière dans ce projet.»

Si un nouveau pont était le type de projet privilégié au terme de la consultation, Gilles Lehouillier a suggéré l’idée d’en faire un.