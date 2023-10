Surprise, les Orioles sont éliminés

Le dernier représentant de la section Est de la Ligue américaine est tombé, les Orioles de Baltimore étant vaincus en trois matchs par les Rangers du Texas. Mardi soir au Globe Life Field, ces derniers ont mis le dernier clou dans le cercueil avec une victoire convaincante de 7 à 1.

La section menée par les Orioles (101-61) a été de loin la plus compétitive du baseball majeur en 2023. Sauf qu’en séries éliminatoires, toutes ses équipes ont été balayées. Les Blue Jays de Toronto (89-73) ont plié devant les Twins du Minnesota et les Rays de Tampa Bay (99-63) ont été les premières victimes des Rangers.

• À lire aussi: Les Twins à une défaite de l'élimination

Baltimore n’a pas fait le poids dans la partie décisive, ses frappeurs étant neutralisés pendant sept manches par le partant Nathan Eovaldi (2-0) avant que ses releveurs ne prennent le relais.

Dean Kremer (0-1), qui a montré un excellent dossier de 13-5 en saison régulière, a connu une soirée de travail cauchemardesque. Il a permis sept coups sûrs et six points – Corey Seger et Adolis Garcia frappant des circuits à ses dépens – avant d’être envoyé aux douches. Son passage n’aura duré qu’une manche et deux tiers.

Mitch Garver a contribué aux succès rapides des Rangers avec un double bon pour deux points. Nathaniel Lowe a ajouté la touche finale avec un circuit en sixième manche.

Les Orioles ont cruellement manqué d’appui de la part de leurs lanceurs. Ceux-ci ont accordé 18 points au cours des deux derniers matchs seulement.

C’est la première fois depuis 2011 que les Rangers atteignent la série finale de l’Américaine. Cette année-là, ils s’étaient inclinés une deuxième fois de suite en Série mondiale, contre les Cardinals de St. Louis. Ils sont désormais en attente du résultat du duel entre les Twins et les Astros de Houston, ces derniers menant deux matchs à un.