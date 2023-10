Cérémonie en mémoire des victimes israéliennes

L’heure était au recueillement, mardi, pour des membres de la communauté juive de Montréal qui se sont réunis par centaines pour se souvenir des victimes du Hamas et, pour certains, soutenir Israël.

« Je suis ici pour offrir mon soutien, pour me souvenir d’eux [les victimes]. En faisant ça tous ensemble, on se tient debout », a expliqué Joseph Rubin, 26 ans, arborant le drapeau d’Israël sur son dos.

Il faisait partie de la centaine de personnes réunies mardi soir au square Dorchester de Montréal pour une veillée aux chandelles en hommage aux plus de 1000 morts dans les attaques sanglantes commises samedi dernier par le mouvement islamiste palestinien.

La tristesse, mais aussi la colère, s’exprimait dans la voix de ceux venus prendre le micro dans une ambiance plutôt sereine.

« Il n’y a pas une famille en Israël qui ne connaît pas quelqu’un qui soit mort, blessé, ou capturé », a déclaré l’un des organisateurs.

M. Rubin souhaite « à 100 % » une invasion terrestre de Gaza des forces israéliennes.

« Il faut que le Hamas soit éradiqué. Sinon, ça ne va que s’empirer », croit-il.

Un seul homme est venu perturber l’événement quelques secondes en scandant « Free Palestine ! », avant d’être aussitôt rabroué d’insultes par quelques participants de veillée.

Aussi devant le consulat

Quelques heures plus tôt, c’était devant le consulat d’Israël à Montréal qu’une foule d’environ 700 personnes s’était amassée pour exprimer des émotions contrastées.

Alors que certains jeunes se faisaient bruyants en agitant énergiquement des drapeaux israéliens, d’autres versaient des larmes et auraient préféré une ambiance plus calme.

« Ne faites pas ce boucan, on n’est pas ici pour ça ! On est là pour se recueillir et rendre hommage aux victimes, aux morts », a protesté une dame juive d’un certain âge.

Un manifestant pro-Palestine a été interpellé par la police avant d’être relâché sans accusation après s’en être pris physiquement à des gens qui prenaient part au rassemblement devant le consulat qu’il a tenté de perturber avec trois autres personnes.