C'est vrai qu'on ne sait pas débattre au Québec, parce qu'on ne sait plus penser

La chroniqueuse Karine Gagnon demandait récemment pourquoi il est si difficile de débattre au Québec. La réponse me semble simple : nous ne savons pas penser. Je le crois depuis longtemps. Mais avec la sortie récente du livre que j’ai pu publier, qui traite de pensée critique, je le constate davantage. Le muscle de la réflexion est atrophié, peu entraîné. Sans vouloir chercher de coupables, il faut surtout tenter de comprendre pourquoi, c’est la base.

Il faut dire tout d’abord que nous vivons dans un monde de divertissement qui est parfois étouffant. Au Québec, on aime la série, le jeu, l’émission à grand déploiement sans oublier le roman, un genre qui se vend bien et dont on fait grande promotion. L’idée n’est évidemment pas de cesser ce type de divertissement, mais de tenter de trouver un équilibre avec un contenu où l'on pense, décortique, réfléchit comme on peut le constater ailleurs.

Bref, il faut réaliser que nous sommes dans un marché de l’émotion en additionnant au passage ce que présente le Web et que nous gobons jusqu’à l’indigestion.

Développer l’intellect

On peut employer ce mot, souvent péjoratif, de contenu plus intellectuel. Un mot qui ne veut rien dire de plus qu’intelligence, avec tout ce qui vient avec en termes de capacités, dont celle de produire des idées, idéalement originales. En 2005, Pierre Foglia disait qu’un intellectuel devrait être un universitaire. Il doit être franchement découragé s’il croit la même chose aujourd’hui. Les universitaires se sont retranchés dans leur ultra-spécialisation, abdiquant la participation au débat public sur une base régulière. Ce public a bien peu d’opportunités de voir à l’œuvre, en action, quelqu’un en train de penser. Nous apprenons depuis l’enfance, rappelons-le, par mimétisme.

Réfléchir s’apprend. On peut même commencer assez jeune. Il faut fonder quelques espoirs sur ce nouveau cours, Culture et citoyenneté québécoise, qui sera offert dans un an au primaire et au secondaire. On dit vouloir y intégrer « Dialogue et pensée critique ».

Par ailleurs, à l’université, autour de moi, les étudiants n’ont jamais entendu parler, par exemple, de pensée critique. Une technique de réflexion et d’analyse qui s’apprend pourtant. Mais bien des enseignants sont très probablement eux-mêmes ignorants face à elle. Difficile d’enseigner quelque chose qu’on ignore. Comme quoi il faut se méfier de notre ignorance.

Éducation morale

Bien des enjeux actuels semblent pointer vers une sorte de rééducation morale. Il faut maintenant voir la réalité de telle ou telle manière. Certains vont parler d’évolution et de progressisme. Les questions écologiques, de développement, d’inclusion en sont de bons exemples. Comment peut-on les affronter sans une capacité minimale à les penser ?

Hors, bien sûr, de la polémique facile et de la récupération militante. Peut-on, par exemple, penser parallèlement aux courants consensuels ? La pensée doit devenir une sorte de réflexe, une digue capable de se lever au bon moment. Pour y arriver, on doit d’abord prendre conscience, prendre conscience de son importance. On devient alors moins vulnérable et on perd en naïveté.

Ceci étant dit, la question la plus fondamentale demeure : voulons-nous savoir ? Voulons-nous apprendre et faire l’effort ? Je le souhaite ardemment même si le chemin sera long et sinueux.

Photo fournie par Étienne Boisvert

David Crête, professeur de marketing et éthique, Université du Québec à Trois-Rivières