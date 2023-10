Cette haine qui tue

Le 7 octobre 2023 restera gravé dans les mémoires comme un des jours les plus sombres du siècle. Sans même que les services israéliens d’intelligence l’aient vu venir, la branche armée du groupe palestinien Hamas s’est livrée en Israël à une attaque aussi massive que brutale.

On aura beau connaître et expliquer de longue date les souffrances bien concrètes et choquantes du peuple palestinien, rien ne saurait justifier pour autant la violence cruelle et gratuite de cette opération menée par le Hamas et ses militants armés jusqu’aux dents.

Rien. Pas même le régime catastrophique du premier ministre Benyamin Netanyahou. Pas même la droite radicale dont il se nourrit sans scrupules pour se maintenir au pouvoir.

Rien ne peut justifier ou expliquer l’exécution de centaines de personnes innocentes. Tirées à bout portant un samedi matin. Dans leurs rues. Dans leurs maisons. Dans leurs kibboutz, ou massacrées à l’aube au festival de musique Nova.

Rien ne peut légitimer ces prises d’otages d’une violence inouïe. Les militants du Hamas ont kidnappé des Israéliens, des étrangers, des enfants, des femmes, des grand-mères. Même des survivants de l’Holocauste ont été amenés de force à Gaza.

Une barbarie planifiée au quart de tour

Rien. Pas même l’extrême complexité du long conflit israélo-palestinien ne peut disculper les auteurs d’une telle barbarie. Une barbarie planifiée au quart de tour.

Car au-delà des milliers de roquettes qui ont plu sur Israël, ce sont bien ces otages qui ont marqué le pire coup.

Ceux et celles qui survivront à leur enlèvement serviront sûrement au Hamas de monnaie d’échange pour négocier avec Israël la libération éventuelle de prisonniers palestiniens.

Ils serviront aussi à convaincre l’armée israélienne de ménager suffisamment leur contre-attaque à Gaza pour tenter de préserver la vie des otages.

Savamment filmés et diffusés sur les réseaux sociaux en temps quasi réel par des militants armés, ces rapts frappent aussi l’imaginaire des Occidentaux tout en propageant la propagande du Hamas auprès de leurs sympathisants, où qu’ils soient.

Mais surtout, ces prises d’otages terrorisent et terroriseront les Israéliens pour longtemps. Que des militants armés du Hamas aient pu entrer aussi facilement dans des maisons paisibles pour tuer ou kidnapper des familles entières, personne ne l’oubliera. Personne ne pourrait l’oublier.

Des actes terroristes

C’est là que toutes les rationalisations possibles prennent le bord. Cette stratégie odieuse de prises d’otages et d’assassinats arbitraires ne porte qu’un seul nom : terreur.

À leur face même, ces actes visent principalement à semer la terreur en Israël. Ce sont des actes terroristes. Point.

La cause palestinienne est une chose, mais ces actes de terreur sont portés par une haine pleinement assumée, non seulement envers les Israéliens, mais envers les Juifs dans leur ensemble.

Bien plus que le désir légitime de voir les Palestiniens avoir leur propre État, derrière ces actes foncièrement déshumanisés se trouve la volonté première de voir l’État du peuple juif disparaître un jour de la carte du monde.

Or, en frappant aussi fort et brutalement jusque dans les maisons des Israéliens, le Hamas n’aura ni l’un ni l’autre.

En appelant comme il le savait à une contre-attaque de l’armée israélienne, la violence terroriste dont il use se retourne déjà contre le peuple palestinien, dont il se dit pourtant le grand défenseur.

Il ne fera pas tomber non plus l’État d’Israël en tuant des centaines de personnes innocentes – Israéliens, Américains ou Canadiens, dont Alexandre Look, un jeune Montréalais assassiné froidement par le Hamas au festival musical Nova alors qu’il tentait de protéger les gens qui l’accompagnaient.

De toute évidence, toute cette haine qui tue ne peut que mal finir.