Classement mondial de golf : pas de point pour les joueurs aux tournois de LIV Golf

La situation a fait couler beaucoup d’encre depuis le milieu de l’été 2022. Le circuit LIV Golf sera-t-il un jour reconnu par le système mondial de pointage? Après des mois de débats et de délais, la très attendue décision est tombée en fin de journée. Négatif.

C’est donc les quelque 50 enrôlés sur le circuit entièrement financé par le Fonds public d’investissements d’Arabie saoudite (PIF) ne pourront engranger des précieux points au classement mondial.

Que pourront-ils faire pour conserver leur place sur l’échiquier mondial du golf?

Ceux qui seront éligibles aux quatre tournois du Grand Chelem seront en mesure de gagner des points. Le circuit asiatique, reconnu par le système mondial, se veut l’autre option.

Depuis plus de 30 ans, le classement mondial est utilisé comme outil pour déterminer les plateaux des grands championnats.

Présidé par Peter Dawson, un ancien du Royal and Ancient britannique, le bureau de gouvernance est composé des représentants du Augusta National, du R&A, de l’Association de golf des États-Unis (USGA), de la PGA d’Amérique, du commissaire du circuit de la PGA Jay Monahan, du commissaire du DP World Tour Keith Pelley et de la Fédération internationale des circuits professionnels.

«Pas politique»

Bien que plusieurs représentants du bureau de la gouvernance se soient exprimés publiquement et négativement contre LIV Golf, la direction du classement mondial s’est défendue d’avoir pris une décision politique. Le grand manitou, Peter Dawson, a évoqué des raisons strictement techniques dans sa missive explicative aux dirigeants du circuit, dont le commissaire Greg Norman.

Getty Images via AFP

Depuis la formulation de sa demande d’intégrer le système mondial l’été dernier, le format de LIV Golf soulevait les doutes d’admissibilité. Le circuit se distingue par son format de jeu individuel, mais aussi simultanément en équipe, sur trois rondes, sans couperet.

Le comité de gouvernance de l’entité mondiale a également étudié les critères de sélection, l’accessibilité au circuit et la relégation.

Getty Images/AFP

«Pour intégrer le système, il faudrait développer une structure invitant de nouveaux joueurs selon des objectifs tels que les performances et les relégations plus équitables et efficaces des joueurs sous performants», est-il mentionné.

«Le rôle du système mondial de pointage est de tenter de comparer équitablement les performances des joueurs professionnels qui s’élancent dans des tournois de circuit circuits qui respectent les critères établis dans notre livre de jeu. Pour le meilleur ou le pire, ceux-ci se conforment aux normes historiques.»

À l’Associated Press, Dawson a ajouté que «les golfeurs de LIV sont évidemment assez bons pour être classés. Mais ils ne jouent pas dans un format où ils peuvent l’être équitablement parmi les 24 autres circuits et leurs milliers de joueurs».

Rappelons qu’avant de signer leur faramineux contrat avec LIV, les Dustin Johnson, Cameron Smith, Patrick Reed et cie figuraient parmi les meilleurs golfeurs au monde. Maintenant 121e au monde, Johnson était 13e au moment de sa signature. Il avait dégringolé au 41e à la fin de l’année 2022. Pour l’instant, seuls Smith (15e) et Brooks Koepka (18e) apparaissent dans le top 30.

Getty Images via AFP

Vive réaction de LIV

Évidemment, LIV Golf a réagi vivement par voie de communiqué à cette décision.

«L’objectif principal du système mondial est de classer les meilleurs joueurs au monde. Cette décision prouve qu’il ne peut répondre à cet objectif.

«Le monde du golf se retrouve sans un vrai classement et système de pointage global. Ce manque de confiance et de clarté ne laisse aucun bénéfice pour les partisans et les joueurs tant et aussi longtemps que les performances des meilleurs golfeurs ne sont pas reconnues», est-il aussi écrit dans la dépêche envoyée depuis Jeddah, en Arabie saoudite, site du tournoi cette semaine.

Le système mondial ne ferme pas la porte à une éventuelle réplique de LIV si le circuit souhaitait formuler une nouvelle demande d’inclusion.

Rappelons que l’accord de principe survenu entre le circuit de la PGA et le gouverneur du PIF, Yasir Al-Rumayyan, en juin dernier est à l’étude par les instances gouvernementales américaines.

Pour lire la réponse de la direction du classement mondial de golf (en anglais seulement) : https://www.owgr.com/news/owgr-denies-liv-golf-s-application-for-eligible-tour-status