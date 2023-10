Voici comment le Hamas a probablement communiqué sans se faire prendre par les services secrets

Pour planifier l’attaque d’Israël, les terroristes du Hamas ont communiqué entre eux sans laisser de traces possiblement par des boîtes de dialogues de jeux vidéo et... la bonne vieille méthode du papier et du crayon.

Pour déjouer le Mossad israélien, que plusieurs qualifient de meilleure agence de renseignement au monde, les terroristes ont dû soigneusement planifier les communications entre eux.

«Très peu de personnes – maximum une douzaine, dirais-je – avaient un plan précis du scénario. Sur le terrain, les preneurs d’otages ont été prévenus à la toute dernière minute de leur mission. Possiblement le matin même», lance Michel Juneau-Katsuya, ancien agent du Service canadien du renseignement de sécurité et expert de la sécurité civile.

Pour se tenir informés, les hauts dirigeants du Hamas, le mouvement terroriste responsable de l’attaque du 7 octobre, ont communiqué entre eux par des moyens difficiles à intercepter, comme le papier et le crayon détruit après usage.

Pour ce genre d’opération top secrète, on utilise généralement des «pigeons», soit des messagers dignes de foi qui transportent des informations dont ils ignorent le contenu. «Le message sera placé dans une valise scellée qui peut exploser ou se diluer dans l’acide en cas d’interception par l’ennemi», poursuit-il.

Ne pas laisser de traces

Même si on ne connaît pas le plan qui a été mis à exécution, on estime que plusieurs semaines ont été nécessaires à sa préparation. Il a certainement fallu s’échanger des informations d’une unité à l’autre.

L’usage de téléphone cellulaire et du courriel est hautement improbable en raison de traces que ces outils laissent derrière eux. Même le bon vieux télécopieur (fax) laisserait trop de traces.

«Le Moyen-Orient est probablement la zone la plus surveillée du monde et il faut presque revenir au pigeon voyageur pour être certain de ne pas être intercepté», poursuit Steve Waterhouse, spécialiste de la cybersécurité qui s’est rendu lui-même en Israël en 2020 à l’invitation des services de renseignement.

Si on peut encore crypter des messages par des envois sur papier ou numériques répondant à des clés précises (le troisième mot de chaque phrase par exemple), ces techniques apparaissent hautement improbables, car trop risquées, estime l’expert. Ce qui rend le message écrit sur du papier beaucoup plus sûr: en faisant disparaître le message après avoir été livré, on s’assure de sa confidentialité.

Utiliser le «chat»

M. Juneau-Katsuya mentionne que c’est grâce aux interrogatoires d’anciens espions comme Jeffrey Delisle – un membre de la marine canadienne qui a avoué avoir livré des renseignements à la Russie en 2012 et qui purge actuellement une peine de prison – qu’on connaît aujourd’hui la façon de procéder en matière de communication.

Une autre manière de connaître les méthodes de communication consiste à placer des agents d’infiltration dans les cercles terroristes.

On a su que certains systèmes numériques pouvaient être utilisés sans laisser de traces. «Dans la boîte de dialogue de certains jeux vidéo, on peut transmettre des informations sensibles qui disparaissent avec la fin de la partie», donne-t-il comme exemple.

