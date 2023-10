Gaza, Israël, le Hamas et les crimes de guerre

Israël est en train de commettre des crimes de guerre que bien peu de dirigeants osent dénoncer, de peur d’être accusés d’antisémitisme.

Le blocus de la bande de Gaza et le bombardement de plusieurs installations civiles gazaouies, comme des écoles et des hôpitaux, constituent des crimes de guerre.

Le ministre de la Défense israélien est même allé jusqu’à déclarer : « nous combattons contre des animaux humains et nous agissons en conséquence ».

Dans une démocratie normale, la déclaration du ministre de la Défense israélien, qui revient à considérer les Palestiniens comme des animaux, aboutirait à son renvoi.

Les blocus de l’armée russe contre des civils ukrainiens et ses bombardements contre les installations civiles ukrainiennes ont été à juste titre considérés comme des crimes de guerre. Certaines actions de l’armée israélienne tombent dans la même catégorie.

Hamas extrémiste

Le Hamas, qui a ciblé des civils et pris de nombreux otages parmi eux, a aussi commis des crimes de guerre.

Le Hamas est une organisation extrémiste qui cherche à chasser tous les Juifs du territoire israélien pour y établir une république islamiste totalitaire. Rien n’étonne plus de sa part.

Mais on s’attend à davantage d’Israël, dirigé par un gouvernement démocratique, et qui est censé défendre les droits et libertés.

Cependant, en raison de son système électoral proportionnel, la politique israélienne est de plus en plus prise en otage par des Juifs religieux extrémistes. Ceux-ci veulent occuper l’ensemble des territoires palestiniens et ils cherchent à imposer leur propre logique religieuse totalitaire.

Paix impossible

La paix entre Israéliens et Palestiniens aurait encore été possible il y a 30 ans.

Mais le gouvernement israélien a laissé augmenter l’influence religieuse extrémiste tant juive qu’islamique. Pire, il a même encouragé l’implantation des extrémistes islamistes en territoires palestiniens afin, pensait-il, d’affaiblir Yasser Arafat, dont le gouvernement était d’orientation laïque.

Le résultat est qu’à présent, le nationalisme israélien et le nationalisme palestinien sont portés en grande partie par des extrémistes religieux. Discuter avec eux est impossible.

Mise en garde

Les gouvernements des pays démocratiques devraient faire très attention à leurs condamnations des Palestiniens. Certes, les soldats du Hamas se comportent comme des barbares. Certes, ils ont attaqué les premiers. Mais ceci ne peut pas servir d’excuse aux actions criminelles de l’armée israélienne, qu’il faut aussi dénoncer.

Les opinions publiques des pays musulmans établissent déjà un parallèle entre les passe-droits dont bénéficie Israël et le traitement réservé à la Russie en Ukraine. Ceci pourrait beaucoup affaiblir le soutien à l’Ukraine.

Israël a le droit de se défendre. Mais les habitants de la bande de Gaza ont aussi le droit de mener une vie décente, plutôt que d’être forcés à vivre dans des conditions carcérales.

Ce nouvel épisode de la guerre entre Israéliens et Palestiniens va probablement aboutir à une victoire d’Israël. Cependant, tant que les extrémistes religieux juifs et musulmans prospéreront, ce conflit s’envenimera.