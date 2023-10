Gaza: trois journalistes palestiniens tués par des frappes israéliennes

Trois journalistes palestiniens ont été tués tôt mardi par une frappe aérienne israélienne sur la ville de Gaza, ont annoncé un syndicat de journalistes et un fonctionnaire local au quatrième jour de guerre entre Israël et le Hamas.

Ces décès portent à sept le nombre de journalistes palestiniens tués dans les combats depuis samedi, a déclaré le bureau des médias du mouvement islamiste Hamas dans un communiqué.

Le syndicat local des journalistes a annoncé dans un communiqué «le martyre de trois journalistes dans la bande de Gaza lors de l'agression israélienne en cours» mardi.

Le directeur du bureau des médias du gouvernement dirigé par le Hamas, Salameh Maarouf, a donné les identités des victimes: Said al-Taweel, directeur de l'agence de presse Al-Khamisa, Mohammed Sobboh, photographe, et Hisham Nawajhah, correspondant d'une agence de presse locale.

Ils ont été tués par un bombardement alors qu'ils couvraient l'évacuation d'un immeuble résidentiel près du port de pêche de la ville de Gaza, a déclaré M. Maarouf, qui a condamné le «comportement criminel d'Israël à l'égard des journalistes».

Les journalistes se tenaient à plusieurs dizaines de mètres de l'immeuble après qu'un habitant a reçu un appel téléphonique de l'armée israélienne lui demandant d'évacuer les lieux en prévision d'une attaque imminente, a précisé un correspondant de l'AFP.

Selon des témoins, la frappe israélienne a touché un autre bâtiment, plus proche de l'endroit où se trouvaient les journalistes.

Le journaliste Asad Shamlakh a lui été tué dimanche, selon le communiqué du bureau des médias, qui ajoute que deux vidéastes sont portés disparus et que dix journalistes ont été blessés.

Trois journalistes ont été tués samedi, selon le communiqué palestinien et le Comité pour la protection des journalistes, basé à New York. Ce dernier a indiqué lundi qu'Ibrahim Mohammad Lafi, photographe, Mohammad Jarghoun, reporter, et Mohammad El-Salhi avaient été abattus lors de différents incidents.