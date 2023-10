Josiane: un premier album aux saveurs d’Adèle et de Taylor Swift

La grande gagnante de l’édition 2020 de La Voix, Josiane Comeau, présentera son premier album d’ici la fin de l’année. Elle promet un projet de style pop avec des textes et des compositions de son cru.

Au moment de remporter La Voix, en 2020, celle qui utilise seulement son prénom lorsqu’elle monte sur scène ne touchait ni aux textes ni aux compositions musicales de ses chansons, et c’était un album country qu’elle s’apprêtait à servir à son public.

Trois ans plus tard, c’est finalement un album pop, aux saveurs d’Adèle et de Taylor Swift, qui contient ses textes et ses compositions, qui sera servi d’ici la fin 2023, espère-t-elle.

Le Journal s’est entretenu mardi avec la principale intéressée alors que celle-ci se trouvait en France pour y rencontrer l’équipe de sa nouvelle écurie, Parlophone France, une filière de Warner Music.

«Pendant La Voix, je m’intéressais à l’écriture et à la composition; alors toute seule, en confinement, j’ai décidé de développer ces facettes-là et c’est devenu une passion », mentionne Josiane. « J’ai toujours eu beaucoup de laisser-aller dans mon style, j’adorais le country, mais je suis très heureuse de me retrouver dans la pop», note-t-elle ensuite.

Ses débuts en France

À peine quelques minutes après avoir donné sa première prestation en sol français dans le cadre d’une soirée qui visait à présenter les nouveaux visages de l’étiquette Parlophone France, la jeune chanteuse du Nouveau-Brunswick remarque que son franglais à l’accent chiac plaît bien aux Français.

«Je suis tellement bien accueillie, les gens ici [en France] ont l’air d’adorer le “franglais”», se réjouit-elle. «Ils sont aussi très intéressés par mon accent du Nouveau-Brunswick, même si je dois parfois changer quelques mots en entrevue, car on me comprend moins bien», laisse-t-elle tomber en rigolant.

Josiane a interprété deux chansons pour son nouveau public européen, une de celles-ci étant Lose it All, son plus récent single.

«Cette chanson était prête depuis un bon bout de temps, mais lorsque j’ai commencé à travailler avec Parolophone, nous l’avons retravaillée un peu avant de la présenter», explique-t-elle.

Le vidéoclip de Lose it All est disponible sur la chaîne YouTube de la chanteuse.

Un doctorat avec ça?

Même si sa carrière musicale s’apprête à atteindre de nouveaux sommets, Josiane n’a pas l’intention d’abandonner ses études en médecine. Celle qui en est maintenant à sa deuxième année à l’Université de Moncton estime avoir travaillé trop fort pour laisser tomber ce pan de sa vie.

«J’étudie dans l’avion, je m’organise pour en faire un peu le soir ou la nuit; je travaille fort et je me sens valorisée par ce domaine», explique-t-elle, en ajoutant que la musique est quelque chose qui est beaucoup plus innée. «La musique fait partie de moi, donc les deux domaines me permettent d’être balancée; quand j’étudie, je ne pense pas à la musique, et vice-versa.»

Avec deux années à faire pour compléter son doctorat, ce n’est pas la charge de travail qui agace Josiane, mais le fait qu’il n’y ait que 24 heures dans une journée.

«Je ne suis pas capable de ne pas me donner à 100% quand je fais quelque chose», soutient-elle. «Je trouve ça difficile parfois de ne pas être capable de me donner complètement dans les deux domaines en même temps par manque de temps.»