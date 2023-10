L’absence d’un père responsable est souvent dévastatrice

Il y a quatre mois, les grandes villes de France étaient le théâtre de violentes émeutes.

Ces émeutes, dénuées de tout discours le moindrement structuré, avaient pour prétexte la mort du jeune Nahel Merzouk, 17 ans, tué par le tir d’un policier lors d’un contrôle routier, à Nanterre, en banlieue de Paris, dans la nuit du 27 juin.

Les versions des policiers et des autres occupants du véhicule ne concordent pas.

Ce qui est confirmé est que le jeune homme avait des antécédents judiciaires et pas de permis de conduire en règle.

Mais il ne fut pas nécessaire de tirer l’affaire au clair pour que la cassette sur le racisme systémique de la police tourne en boucle et pour que le jeune homme devienne un martyr.

Écoutez la chronique de Joseph Facal via QUB radio :

Profil

Parmi les émeutiers identifiés, un tiers d’entre eux (1180 jeunes) est d’âge mineur.

59% ont 16 ou 17 ans, et 40% ont entre 13 et 15 ans. Ce sont des garçons à 96%.

Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, révélait récemment que 60% de ces mineurs interpellés sont élevés par un parent unique, généralement la mère.

Le ministre a bien pris soin de distinguer la mère qui fait son possible, mais qui est débordée, de la mère qui a complètement abdiqué ses responsabilités, voire qui n’a jamais été en mesure de les assumer.

Pour ceux qui voudraient à tout prix voir une dimension politico-révolutionnaire dans ces émeutes, il est intéressant de savoir que les établissements qui symbolisent l’État, comme les écoles publiques ou les mairies, ne firent l’objet que de 2 à 3% des dégradations.

Pour l’essentiel, ce sont des magasins qui furent pillés: les espadrilles, les vêtements et les appareils électroniques étaient surtout convoités.

Mais l’essentiel pour moi est cette question du père absent.

AFP

Si vous examinez la population carcérale détenue pour des crimes de droit commun, dans à peu près n’importe quel pays, vous y trouverez une proportion importante d’hommes ayant grandi sans un modèle masculin positif auquel s’identifier.

Ne me comprenez pas de travers.

Si le père est présent, mais violent ou irresponsable, ou physiquement présent, mais pas du tout engagé, ce n’est pas nécessairement mieux.

Si la mère élève seule son ou ses garçons, cela ne veut pas dire non plus, évidemment pas, que sa progéniture tournera forcément mal.

Il n’est pas inintéressant de rappeler que le ministre de la Justice lui-même, Éric Dupond-Moretti, perdit son père à l’âge de 4 ans et fut élevé par sa mère seule, femme de ménage.

Vérité

Règle générale, un enfant, peut-être encore plus un garçon, a besoin d’une figure masculine incarnant l’autorité, qu’il devra respecter, et cela aura fort peu à voir avec les diplômes ou les revenus de cet homme, qu’il soit ou non le père biologique.

À une époque où beaucoup travaillent à dissoudre les références masculines et féminines issues de la réalité biologique, il faut le rappeler sans relâche.