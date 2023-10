L'art pour comprendre Israël?

Comment trouver les mots devant l’horreur, l’inhumanité, le terrorisme?

Est-ce que l’art peut nous aider à mieux comprendre ce qui s’est passé en fin de semaine, quand des bébés ont été égorgés, des femmes violées, des grand-mères kidnappées, des jeunes festivaliers abattus comme du gibier à la chasse?

Est-ce que le règne de la beauté peut nous aider à résister aux invasions barbares?

C’est à tout ça que je pense depuis les innommables attaques terroristes commises par le Hamas en sol israélien.

DE 1973 À 2023

En fin de semaine, j’ai insisté pour voir le film Golda avec mon fils de 15 ans. La fabuleuse actrice Helen Mirren y incarne avec brio Golda Meir, ancienne première ministre d’Israël.

Je trouvais important que mon ado sache qui était Golda Meir et ce qui s’est passé en 1973, pendant les 19 jours de la guerre de Yom Kippur. Une attaque-surprise menée contre Israël par ses voisins arabes, en plein congé religieux. Un parallèle exact avec la situation du 7 octobre dernier.

Sauf qu’en 1973... des soldats affrontaient des soldats.

Le film n’est pas un chef-d’œuvre, mais une image m’a hantée. Golda Meir souffrait à l’époque d’un lymphoïde et recevait des traitements en cachette à l’hôpital. Pour accéder à la salle de traitement, on la fait passer par la morgue de l’hôpital. Chaque fois, le nombre de corps est de plus en plus élevé.

«On a encore des problèmes avec nos voisins», lance Golda Meir au secrétaire d’État américain Henry Kissinger quand elle l’appelle pour lui demander l’aide des États-Unis. Cinquante ans plus tard, l’histoire se répète.

À l’époque, Meir a réussi à contrecarrer ceux qui souhaitaient l’annihilation complète d’Israël. Il y a certains commentateurs qui devraient aller voir ce film (qui est encore à l’affiche dans un seul cinéma à Montréal) avant de déblatérer des niaiseries sur les événements des derniers jours.

Quand je voyais défiler les informations en provenance d’Israël, j’ai repensé à un livre marquant, un chef-d’œuvre qui me hante depuis que je l’ai lu en 2011.

Il s’agit du livre Une femme fuyant l’annonce de l’auteur israélien David Grossman (livre qui lui a valu le prix Médicis étranger).

Photo fournie Bleecker Street

La femme du titre, c’est Ora, qui part 28 jours dans le désert, car elle est convaincue que si elle n’est pas chez elle pour apprendre l’«annonce» de la mort de son fils (impliqué dans une opération militaire en territoire palestinien), son fils ne mourra pas.

Or, pendant qu’il écrivait ce livre, Grossman a perdu son fils Uri, tué pendant son service militaire (qui est obligatoire pour tous en Israël). Dans ce livre profondément bouleversant, Grossman décrit les horreurs de la guerre et la douleur du quotidien en Israël.

Mais Grossman n’est pas seulement un écrivain exceptionnel. C’est aussi un militant pour la paix. Cet homme, dont les livres ont été traduits dans une trentaine de langues, est l’écrivain israélien le plus connu actuellement et un virulent critique du gouvernement Netanyahou... Trouvez-moi un autre pays de la région où les artistes peuvent être d’aussi acerbes critiques du gouvernement!

LES MOTS POUR LE DIRE

Dans son livre, Grossman parle de la «barbarie du réel». Ce sont les mots qui me viennent à l’esprit pour parler des événements de la fin de semaine.