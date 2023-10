Le chanteur Gérald de Palmas met fin à sa carrière pour «un problème de voix récurrent»

Le chanteur Gérald de Palmas, 55 ans, révélé avec le tube «Sur la route» (Victoire de la musique 1995) a annoncé mardi sa décision de mettre fin à sa carrière d'interprète en raison d'un «problème de voix récurrent».

«Je remercie les gens qui m'ont suivi depuis près de 30 ans et qui m'ont permis de faire ce métier dans de très bonnes conditions (...) Malheureusement, un problème de voix récurrent m'empêche d'avoir une voix constante. Pour l'enregistrement, ce n'est pas gênant mais pour les concerts et la promo, c'est assez invivable. Je me vois contraint d'arrêter sous cette forme ma carrière», a-t-il indiqué dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.

Gérald de Palmas ajoute toutefois qu'il va sortir le 10 novembre un dernier album studio, le 8e depuis ses débuts, «Sous un soleil de plomb». Un premier extrait, «Personne», a été publié à la fin de l'été.

«Tout va bien. Je suis content de ma carrière. J'ai eu une chouette carrière», a-t-il ajouté, précisant toutefois que ce problème de voix «ne l'empêche pas de travailler pour d'autres, ni d'enregistrer un truc de temps en temps».

Récompensé par une deuxième Victoire de la Musique de l'artiste masculin de l’année en 2002, l'artiste a été distingué deux fois par les NRJ Music Awards en 2002 (album de l'année) et 2003 (artiste masculin de l'année). Gérald de Palmas a débuté en 1985 avec le groupe Les Max Valentin.

Outre «Sur la route», il a à son actif d'autres succès dont «J'en rêve encore», paroles de Jean-Jacques Goldman, ou «Tomber» coécrit avec Maxime Le Forestier. Gérald de Palmas a écrit pour Johnny Hallyday la chanson «Marie».