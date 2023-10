Le gardien numéro 1 des Flames a trouvé un «allié de taille»

Le gardien des Flames de Calgary Jacob Markstrom pense que le fait d’avoir un bébé à la maison l’aidera dans ses performances cette saison.

C’est ce que le Suédois de 33 ans a indiqué lorsqu’il a été questionné sur ce qu’il a fait de différent pendant la saison morte afin de rebondir après une année difficile en 2022-2023.

Markstrom a maintenu un taux d’efficacité de ,892 et une moyenne de buts alloués de 2,92. C’est bien loin des standards qu’il avait établis dans les campagnes précédentes.

«J’ai beaucoup parlé en bébé cet été et ça m’a aidé, a dit celui dont les propos ont été rapportés par le quotidien "Calgary Sun". Bébé Clark est un super thérapeute et il m’a aidé énormément.»

Markstrom et son épouse ont accueilli un petit garçon à la fin du mois de février dernier.

«Nous nous réveillons tôt et nous nous couchons tôt, mais c’est incroyable. Je ne changerais ça pour rien au monde.»

«C’est vraiment spécial pour moi d’être un père. J’ai perdu le mien en 2019 et ça veut dire beaucoup pour moi d’avoir le même rôle maintenant. Je le regardais avec admiration et je veux que mes enfants fassent de même.»

Une autre vie

L’arrivée de son fils permet à Markstrom de relativiser les choses.

«J’adore le hockey et il n’y a rien que je veux plus que de gagner tous nos matchs et d'arrêter toutes les rondelles. Mais quand tu reviens à la maison et que tu vois ton enfant sourire, c’est une bonne distraction qui te permet de réfléchir à d’autres idées», a affirmé l’homme masqué.

L’entraîneur des gardiens chez les Flames, Jason LaBarbera, aborde dans le même sens que Markstrom. L’ancien de la Ligue nationale a eu deux enfants pendant qu’il portait les jambières.

«Je pense que ça met la vie en perspective, a-t-il dit. [...] Nous nous mettons beaucoup de stress et de pression pour réussir et nous savons tous que lorsque vous avez un enfant, cela change un peu notre perspective sur la vie. Ce n’est pas seulement le cas de "Marky", c’est pour nous tous.»

«Tu rentres du travail, tu es fatigué et stressé, et tu as un petit bébé qui est tellement excité de te voir... Il suffit de le regarder et cela change notre perspective.»