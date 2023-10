Le seul salon du quad et de la motoneige se tiendra à Québec

Pour tout savoir ce qui se passe dans le monde de la motoneige et du quad, mettez à votre agenda la première fin de semaine du mois de novembre alors que se déroulera la 6e édition du Salon de la motoneige et du quad de Québec, le seul événement du genre sur le territoire québécois.

Ainsi, les 3,4 et 5 novembre prochains le Centre de foires ExpoCité sera prêt à accueillir les amateurs de ces deux loisirs très populaires en hiver.

« Pour cette édition 2023, nous sommes vraiment complets, avec des intervenants du milieu qui sauront combler les attentes des amateurs à tous les niveaux, d’expliquer le promoteur de l’événement, Pierre Harvey. On sent que les exposants ont le goût de voir des visiteurs non seulement pour les rencontrer, mais aussi pour leur présenter leurs produits. »

Les visiteurs ne seront pas déçus, grâce à la présence de tous les grands du milieu.

« Nous avons les joueurs majeurs de l’industrie. Ski-Doo et Can-Am ont un kiosque de 6000 pieds carrés. Nous avons aussi Polaris et Yamaha. Les trois grands sont là à titre corporatif.

Photo fournie par Julien Cabana

« Plusieurs concessionnaires très connus dans la région de Québec comme Pro Performance, SM Sport, Adrénaline Sports seront là pour vendre les produits des manufacturiers, mais aussi d’autres produits. Que ce soit pour les motoneiges ou les quads, les gens vont pouvoir tout découvrir sous un même toit. »

Plusieurs autres fournisseurs de services ou de matériel seront aussi sur place.

« Nous avons différents kiosques pour les vêtements, des centres de liquidation via les concessionnaires de casques et toutes sortes d’accessoires. Nous voulons que les visiteurs qui entrent au salon ressortent en mentionnant qu’ils en ont eu pour leur argent. »

VÉHICULES D’OCCASION

Cette édition marquera aussi le retour de la section destinée aux véhicules d’occasion.

« À la demande des concessionnaires, nous revenons cette année avec une section qui devrait contenir plus de 200 véhicules d’occasion à vendre sur place.

« Lorsque nous avons lancé cette initiative dans le passé, c’était, oui pour aider les concessionnaires, mais aussi pour permettre aux consommateurs, jeunes et moins jeunes, de pouvoir s’initier à la motoneige ou au quad à moindre coût. »

En plus de pouvoir vous procurer des équipements de toutes sortes, vous pourrez aussi en profiter pour planifier vos sorties de la prochaine saison.

Photo fournie par Karl Tremblay

« Toutes les régions du Québec qui offrent beaucoup aux amateurs de quad et de motoneige en hiver seront sur place, à l’exception de la région de Charlevoix. Que les gens veuillent se rendre en Gaspésie, au Bas-Saint-Laurent, en Abitibi, dans les Laurentides, dans Lanaudière, en Mauricie, sur la Côte-Nord ou en Chaudière-Appalaches, ils vont trouver sur place ce qu’ils recherchent. Des intervenants de tous ces milieux sauront les aider à découvrir leurs attraits et les services offerts aux amateurs. »

Pour le promoteur, il y a un élément de premier plan qu’il ne faut surtout pas oublier.

« Les amateurs auront aussi la chance de rencontrer les deux fédérations soit la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et la Fédération québécoise des clubs quads. Ce sont des présences primordiales pour nous. Ces deux organismes gèrent la pratique de ces loisirs, via leur réseau de sentiers respectifs. Nous sommes fiers qu’ils soient là pour rencontrer et informer les amateurs. »

COÛTS ET PRIX

Encore cette année, le promoteur revient avec sa formule d’un seul coût d’entrée qui sera valide durant les trois jours de l’événement. Il a été fixé à 17 $.

Aussi, tout au long du salon, les visiteurs seront appelés à s’inscrire pour remporter différents prix, dont un séjour d’une valeur de 2000 $ à la pourvoirie du Domaine de L’Or-Piste dans les Monts-Valin. Mentionnons que le salon 2023 est présenté à nouveau par Beneva et Widescape en collaboration avec Attache-Remorque Québec et Ubik. Une occasion unique de tout savoir.

ÉCONOMISER SUR VOTRE DROIT D’ACCÈS MOTONEIGE

Vous pouvez dès maintenant vous procurer votre droit d’accès pour les sentiers de motoneige en 2023-2024, via la plateforme d’achat en ligne de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec. En faisant l’achat avant le 9 décembre prochain, vous allez économiser 90 $. Vous débourserez 440 $ par rapport à 530 $ après la date butoir. Tous les types de droits d’accès sont vendus uniquement en ligne.

Pour procéder, vous pouvez utiliser votre ordinateur, tablette ou cellulaire avec un accès à internet. Vous pouvez toujours encourager votre club local en utilisant la carte de localisation des clubs qui est sur le site. Vous pouvez créer votre profil ou encore utiliser celui qui est déjà fait, en vous rappelant que ce dernier doit toujours être créé au nom du propriétaire de la motoneige. La livraison des droits d’accès va se faire par Postes Canada. La Fédération vous invite à ne pas attendre à la dernière minute parce qu’il y a toujours des délais de livraison. Si vous désirez parcourir les 33 000 kilomètres de sentiers sur le territoire québécois, vous devez posséder votre droit d’accès. En l’achetant tôt, vous contribuez aussi au financement des clubs de bénévoles. Pour en savoir plus : fcmq.qc.ca.