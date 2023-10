«L’effet Bocuse d’Or»: une équipe québécoise se mesure aux meilleurs aux Jeux olympiques de la gastronomie

Le docuréalité L’effet Bocuse d’Or propose une incursion unique dans l’univers de la haute gastronomie en suivant l’équipe canadienne – entièrement québécoise – ayant pris part en janvier dernier à la prestigieuse compétition du Bocuse d’Or, à Lyon, en France.

Le Bocuse d’Or, qui est l’équivalent des Jeux olympiques de la gastronomie, nécessite des mois de préparation, d’essais et d’erreurs, aucun élément n’étant laissé au hasard pour séduire les papilles des juges expérimentés et exigeants.

Il faut effectuer des recherches sur le terrain pour dénicher les meilleurs ingrédients et produits du terroir, expérimenter les meilleurs maillages de goûts et de saveurs puis répéter à maintes reprises l’exécution des plats en fonction des thématiques imposées. La présentation implique même un designer industriel.

PHOTO D’AUGUSTIN HOULE FOURNIE PAR VRAI

« Ça a été mon cheval de bataille tout au long du processus. Je voulais mettre de l’avant des producteurs et des artisans locaux », a dit le chef Samuel Sirois, qui menait Équipe Canada en plus d’être chef et professeur à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ), à Montréal.

Pour l’épauler dans cette aventure, il a pu compter sur Gilles Herzog, le coach d’Équipe Canada, ainsi que sur le commis Léandre Legault-Vigneau.

« C’est loin d’être un long fleuve tranquille. Même quand tu penses que tu l'as, tu dois recommencer et retourner à la planche à dessin », a dit M. Sirois, ne cachant pas sa fierté d’avoir relevé ce défi.

Compétition créée en 1987, le Bocuse d’Or réunit 24 pays tous les deux ans. Les Français, qui ont longtemps dominé, doivent maintenant composer avec la force des Scandinaves.

Toutes les équipes disposent de budgets pharaoniques – des millions d’euros –, mais pas Équipe Canada, qui n’a droit qu’à quelques dizaines de milliers de dollars. Pourtant, la gastronomie est un facteur déterminant quand un touriste choisit sa prochaine destination.

Un excessif

Samuel Sirois, qui a d’abord opté pour le droit puis qui a bifurqué vers la cuisine, se décrit comme un excessif dans le docuréalité réalisé par Pascal Brouard et scénarisé par Catherine Lefebvre.

« La cuisine m’a sauvé la vie avec les nombreuses heures qu’il y avait à faire. Ça m’évitait de penser à consommer », a-t-il raconté à l’Agence QMI, disant avoir une personnalité qui ne fait pas dans la demi-mesure.

La lotte au menu

On a imposé à tous les pays de cuisiner la lotte, un poisson difficile à apprêter, d’autant plus qu’au Canada la variété avec laquelle on travaille est plus fibreuse que celle d’Europe. « Ça a été une claque au visage, personne ne s’attendait à ça. On croyait que ce serait une viande. »

PHOTO D’AUGUSTIN HOULE FOURNIE PAR VRAI

En terminant deuxième lors de la sélection des Amériques, tenue au Chili, Équipe Canada a obtenu son billet pour la grande finale à Lyon, comme on le voit dans le docuréalité produit par Fair-Play. Une fois sur place, les chefs et leurs équipiers se sont retrouvés avec un public bruyant comme dans un match de foot. Le boucan était tel qu’on s’entendait à peine sur le plan de travail.

« Il y a eu quelques trucs qui ne se sont pas bien passés, mais tout le monde a donné tout ce qu’il pouvait », a dit M. Sirois. Le Canada a terminé au 11e rang sur 24.

Samuel Sirois a passé son tour pour la sélection 2025 (c’est le chef torontois Keith Pears qui représentera le Canada). Cependant, il est encore en réflexion pour savoir s’il tentera sa chance en 2027. Il croit que l’équipe canadienne serait mieux appuyée avec des commanditaires, donc avec plus de fric.

