Les inventeurs du Bluetooth peuvent officiellement utiliser le nom d'un roi viking

À l'ombre de la célèbre pierre runique de Jelling, le Danemark a autorisé mardi les inventeurs de la technologie Bluetooth à utiliser le nom et le symbole du roi viking, Harald à la dent bleue, pour le millénaire à venir.

• À lire aussi: Une blague à l'aéroport lui vaut deux mois de prison au Danemark

«Dans un esprit de bonne volonté et de coopération, nous vous autorisons par la présente à continuer à utiliser le nom, Harald Bluetooth, pour les 1 000 prochaines années», a indiqué dans une déclaration symbolique le musée de Jelling, dont dépend les pierres runiques éponymes qui racontent l'histoire du grand roi et de sa famille.

Figure historique marquante du nord de l'Europe au Xe siècle, le roi Harald Ier Blåtand - en anglais Harald Bluetooth - est célèbre pour avoir fait adopter le christianisme, tournant le dos au culte d'Odin et de Thor.

Celui qui devrait son surnom à une dent dévitalisée, ou selon d'autres sources à son goût immodéré pour les mûres et les myrtilles, est aussi le père de l'union de la Norvège avec le Danemark, qui durera bon an mal an jusqu'en 1814.

Le Bluetooth, qui permet aux équipements électroniques de communiquer entre eux sans être reliés par des câbles, doit son nom à ce roi unificateur.

«L'idée derrière cette nouvelle technologie était qu'elle devait connecter et unifier. Tout comme Harald Bluetooth l'a fait lorsqu'il a unifié le Danemark et la Norvège», a expliqué l'un des inventeurs de la technologie, Jim Kardach, cité dans un communiqué.

La référence à l'histoire viking dépasse d'ailleurs le nom: car le logo du Bluetooth correspond à la superposition des deux runes proches d'un «H» et d'un «B», comme les initiales du souverain.

«Après un quart de siècle de merveilles sans fil, nous regrettons sincèrement de ne pas avoir demandé votre permission avant d'emprunter le nom Bluetooth pour notre technologie sans fil révolutionnaire», ont dit les inventeurs, déplorant dans un sourire «un geste plutôt insolent de notre part».