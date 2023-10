L’ère Connor Bedard s’amorce du bon pied

Comme prévu, Connor Bedard n’a pas pris de temps à faire sentir sa présence au plus haut niveau. Le jeune joueur des Blackhawks de Chicago a ouvert son compteur dans une victoire surprise de 4 à 2 face aux Penguins, mardi soir à Pittsburgh.

Pour son premier match de saison régulière dans la Ligue nationale de hockey (LNH), Bedard affrontait déjà l’homme à qui il est comparé depuis longtemps : Sidney Crosby. Les deux centres ont été dépêchés à la mise en jeu initiale, et pour les curieux, c’est le capitaine des «Pens» qui l’a emporté facilement.

Le premier choix au total du plus récent repêchage a multiplié les efforts en première moitié de rencontre. Les Blackhawks ont été plus dangereux lorsque le numéro 98 était sur la patinoire et son travail acharné a fini par payer.

Vers la fin de la deuxième période, Chicago a pris le contrôle de la zone offensive et Bedard s’est retrouvé avec le disque. Il l’a cédé à Alex Vlasic, qui a tenté de surprendre Tristan Jarry entre les jambières. Posté devant le gardien, Ryan Donato a récupéré la rondelle pour l’envoyer dans une cage béante.

«Je me sens bien. J’ai voulu faire ça toute ma vie. Après que notre ligne ait accordé un but, nous voulions vraiment assurer la réplique», a indiqué Bedard au réseau Sportsnet entre les deux engagements.

Chicago a inscrit quatre filets consécutifs, dont trois au dernier tiers, pour se sauver avec la victoire. Cole Guttman, Jason Dickinson et Nick Foligno (filet désert) ont secoué les cordages. Corey Perry a amassé deux mentions d’aide.

Tout n’est pas facile

Évidemment, le jeune de 18 ans a été surveillé étroitement et il a accepté plusieurs coups d’épaule. Il s’est lui-même fait insistant envers le porteur de la rondelle.

«Il faut être rapide et toujours prêt à accepter un contact, a analysé Bedard. Le jeu va tellement vite, alors si tu n’es pas prêt et que tu ne bouges pas la rondelle assez vite, ce sera difficile.»

Ce qui fut plus compliqué pour lui, c’est au niveau des mises en jeu. Face à des clients comme Crosby et Evgeni Malkin, il n’a remporté que 15,4 % de ses duels. Il a aussi été l’attaquant le plus utilisé des «Hawks», passant 21 min 29 s sur la patinoire.

Parlant de Crosby, il a été l’un des deux marqueurs de Pittsburgh.

Bryan Rust a brisé la glace en première période. Son tir des poignets précis d’un angle difficile a surpris Petr Mrazek dans la partie supérieure. C’est la troisième fois de suite que l’attaquant touche la cible dans un match d’ouverture.

Bedard n’aura que très peu de temps pour se remettre de ses émotions, puisque les Blackhawks affronteront les Bruins de Boston mercredi.