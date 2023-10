L’Ordre des infirmières a trahi les Québécois

C’était un secret de Polichinelle dans le milieu.

L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec a pris en grippe la formation collégiale et voudrait qu’on ne reconnaisse comme «vraies» infirmières que celles qui ont un baccalauréat.

Or, on comprend maintenant à quel point l’OIIQ en a fait une obsession, au point de bafouer les règles les plus élémentaires de la science, de la pédagogie, de la bonne gouvernance.

C’est simple. L’OIIQ s’est transformé en organisation militante, motivée par ses biais idéologiques, au détriment de sa mission première, soit protéger les patients.

Écoutez la rencontre politique Latraverse-Abdelfadel avec Emmanuelle Latraverse via QUB radio :

Verdict sans appel

À la suite du taux d’échec ahurissant des candidates à l’examen de septembre 2022, le Commissaire à l’admission aux professions a ouvert une enquête. Son troisième rapport est encore plus cinglant que les précédents.

Essentiellement, l’Ordre n’avait aucune preuve pour mettre ce taux d’échec sur le dos de la mauvaise formation prodiguée pendant la pandémie. Pire, sous couvert de normes d’examens mal appliquées, il a tripoté les barèmes de passage afin d’assurer un plus haut taux d’échec pour discréditer davantage la formation collégiale.

Quelque 500 candidates ont injustement échoué.

Le pire, c’est que le Commissaire reproche à l’Ordre de faire semblant de mettre en œuvre ses recommandations précédentes, sans vraiment y mettre les efforts nécessaires.

Photo Adobe Stock

Mais rien n’ébranle la «possession tranquille de la vérité» de l’OIIQ et de son président.

Face à ce dernier désaveu, celui-ci a affirmé vouloir «conserver une position d’ouverture» parce qu’il est «sensible aux enjeux que ce dossier soulève pour le réseau de la santé et des services sociaux.»

C’était le 3 octobre. Depuis, silence radio.

Déjà, l’Office des professions a nommé un expert indépendant pour surveiller le développement du nouvel examen de l’OIIQ.

C’est loin d’être suffisant.

Par son arrogance et sa mauvaise foi, l’OIIQ a mis en péril sa crédibilité. Il devrait carrément être mis sous tutelle.