Nouvelle série de concerts: Christina Aguilera retrouve Las Vegas

Christina Aguilera sera de retour à Las Vegas à la fin du mois de décembre pour y présenter une nouvelle série de concerts qui se tiendront au Voltaire Belle de Nuit du Venetian Resort.

L’interprète de Genie in a Bottle a annoncé en exclusivité au magazine Billboard, mardi, que cette nouvelle résidence dans la ville du vice s’amorcera le 30 décembre. Il s’agit d’un retour en terrain connu pour la chanteuse, qui a présenté Christina Aguilera: The Xperience à Vegas en 2019 et 2020.

Elle se produira également le 31 décembre et les autres dates restent à confirmer.

Les billets pour assister aux spectacles seront mis en vente vendredi.

Avant que la vedette de la pop n’accapare le Voltaire Belle de Nuit, c’est la chanteuse Kylie Minogue, à compter du 3 novembre, qui se chargera du spectacle dans cette salle, qui a une capacité d’environ 1000 spectateurs.

Cette dernière s’est montrée élogieuse envers son nouvel environnement de travail, le décrivant «comme un mélange entre un cabaret des années 1930 et le studio 54 [une ancienne salle de spectacle et boîte de nuit new-yorkaise].»