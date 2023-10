Premier Gala de l’ADISQ: des prestations de Bleu Jeans Bleu, Jay Scott et Les sœurs Boulay

Les sœurs Boulay et Les Shirley, deux groupes féminins, ouvriront le Premier Gala de l’ADISQ le 1er novembre prochain à l’antenne de Télé-Québec.

Animée pour la première fois par l'auteure-compositrice-interprète Sarahmée, la cérémonie mettra aussi de l’avant des prestations de Bleu Jeans Bleu, groupe qui «parsemer[a] la soirée d’une touche de folie», a-t-on précisé lundi, mais aussi de Matiu, Ariane Roy, Clay Scott, Jay Scøtt, Shauit, Shreez et Zach Zoya sur la scène du MTELUS.

Fermeture du vote ce mercredi

Par ailleurs, le vote du public se termine ce mercredi, à 17 h, pour les catégories de l’artiste féminine et de l’artiste masculin de l’année, du groupe ou duo de l’année et de la chanson de l’année. On peut voter ici.

Le Premier Gala de l’ADISQ sera présenté le mercredi 1er novembre, à 20 h, à Télé-Québec. Le Gala de l’Industrie sera de nouveau piloté par Claudine Prévost le 1er novembre, dès 16 h, mais il ne sera pas diffusé. Quant au Gala de l’ADISQ, qui sera animé pour la 18e année consécutive par Louis-José Houde, il sera présenté sur ICI Télé le dimanche 5 novembre, à 20 h.