Procès des ex-joueurs des Tigres pour agression sexuelle: sitôt ouvert, sitôt sur pause

Le procès des deux ex-joueurs des Tigres de Victoriaville accusés d’agression sexuelle s’ouvrait à Québec mardi matin, mais a déjà été suspendu à la demande de la défense, qui souhaite plancher sur des admissions qui éviteraient le dépôt en preuve de certains éléments ou témoignages.

Le très attendu procès de Nicolas Daigle et Massimo Siciliano ne s’est pas ouvert comme attendu mardi matin.

Dès le départ, les avocats de la défense ont demandé au juge Thomas Jacques une suspension de près de deux heures pour discuter avec leurs clients et la couronne.

CAPTURE D'ÉCRAN / TVA NOUVELLES / AGENCE QMI

La suspension s’étirera finalement au moins jusqu’à mercredi après-midi, la défense ayant affirmé plancher sur des admissions qui auraient comme effet de raccourcir significativement le procès, prévu pour 11 jours.

«On espère un procès qui se fera entièrement par admissions», a déclaré Me Michel Lebrun, l’avocat de Nicolas Daigle.

Cellulaires admis en preuve

Ces admissions auraient pour effet d’éviter le dépôt en preuve de certains éléments ou certains témoignages.

Rappelons que la défense avait déposé une requête en exclusion de preuve concernant le contenu des téléphones cellulaires des deux accusés. Ces derniers estimaient la saisie et le dépôt en preuve inconstitutionnels mais le juge Thomas Jacques en a décidé autrement.

Certains contenus de ces téléphones, toujours sous une ordonnance de non-publication, sont plutôt sensibles. La défense avait d’ailleurs demandé l’audition de ces éléments à huis clos lors des requêtes préliminaires afin d’éviter que les médias puissent en prendre connaissance.

Procès attendu

Le procès de Daigle et Siciliano représente un jalon important dans les scandales sexuels ayant éclaboussé le monde du hockey au cours des dernières années.

Preuve de l’engouement au-delà du Québec pour cette affaire qui met au banc des accusés la culture toxique entourant le hockey, un journaliste anglophone de TSN assistait mardi à l’ouverture du procès.

Rick Westhead est derrière la mise en lumière des scandales sexuels entourant Hockey Canada, notamment le règlement à l’amiable que l’organisation a conclu avec une femme qui aurait été agressée sexuellement par plusieurs joueurs d’Équipe Canada Junior 2018.

Rappel des faits

Rappelons que les deux hockeyeurs auraient agressé sexuellement une jeune employée de l’hôtel où leur formation séjournait en marge des séries de la Coupe du Président de la Ligue de Hockey junior majeur du Québec (LHJMQ). Les événements seraient survenus dans la nuit du 5 au 6 juin 2021, alors que les joueurs et la direction des Tigres célébraient leur victoire en grande finale.

Photo courtoisie, Jonathan Roy / LHJMQ

La plaignante, qui était âgée de 17 ans au moment des faits, avait eu des échanges textos avec Nicolas Daigle dans les jours précédents l’agression présumée. Dans la nuit du 6 juin, elle aurait accepté de rejoindre l’athlète dans sa chambre, précisant toutefois qu’elle tenait à ce qu’il soit seul avait expliqué l’un des enquêteurs au dossier lors de l’audition des requêtes préliminaires en prévision du procès.

Photo Didier Debusschere

À son arrivée à la chambre, elle aurait trouvé Daigle et Massimo Siciliano, puis une relation sexuelle à trois à laquelle elle n’aurait pas consenti serait survenue. Une vidéo de l’acte aurait été captée et montrée à certaines personnes ensuite.

Les deux hockeyeurs avaient été arrêtés dans les jours suivants par les policiers de la Sûreté du Québec. Ils font tous deux face à une accusation d’agression sexuelle et de production d’un enregistrement. S’ajoutent également au dossier de Daigle des chefs d’avoir rendu accessible un enregistrement et de publication non consensuelle d’une image intime.