Que le meilleur l’emporte!

La présentation du 9e Pool Le Cercle, tenue le 4 octobre dernier au Cercle de la Garnison de Québec, a été couronnée de succès dans une salle comble. Les poolers présents ont eu droit à différentes présentations, dont celles des organismes bénéficiaires (Amélie & Frédérick et Ressources familiales Côte-de-Beaupré), au résumé de la carrière dans le hockey professionnel de Dave Pichette, président d’honneur du Pool 2023-24, à des encans silencieux et à de nombreux tirages de prix de présence. Chaque participant devait choisir huit attaquants, six défenseurs et deux gardiens de but afin de constituer son propre repêchage. L’avenir nous dira évidemment qui aura eu la meilleure sélection à la fin de la prochaine saison, qui prend son envol ce soir par la présentation de trois matchs. Sur la photo, les trois organisateurs du Pool Le Cercle depuis neuf ans en compagnie de deux anciens Nordiques. De gauche à droite : Vincent Bernier, Dave Pichette, président du Pool 2023-24 et président des Anciens Nordiques, Étienne Massé, Pierre Samson et l’ex-Nordique Alain (son but était bon) Côté.

Plus de 3 M$ pour Rêves d’enfants !

La 15e présentation du 48 HEURES VÉLO de la Fondation Make-A-Wish | Rêves d’enfants, du 22 au 24 septembre à l’Aérocité internationale de Mirabel et sur le circuit ICAR, en fut une de tous les records. Record de participation avec 2850 participants (photo) et près de 480 équipes, record avec 250 bénévoles et près de 40 partenaires, mais surtout un record historique en amassant 3 063 497 $ qui vont permettre de réaliser de nombreux rêves d’enfants atteints d’une maladie grave, notamment ceux qui sont en attente depuis la pandémie. En 2023, Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada célèbre son 40e anniversaire. Depuis 1983, plus de 37 000 rêves ont été réalisés au pays, dont plus de 1000 l’année dernière seulement. Pour en savoir plus sur Make-A-Wish | Rêves d’enfants Canada, consultez revesdenfants.ca.

Une longue attente

Après presque 40 ans de pratique, Luc Lafrance de Québec a finalement vu ses efforts être récompensés lorsqu’il a réussi l’exploit rêvé de tout golfeur qui se respecte, soit un trou d’un coup. Le coup miracle est survenu le lundi 2 octobre dernier au trou numéro 14 du Golf Royal Charbourg de Québec, cette normale 3 de 170 verges que Luc a parfaitement négociée avec son Bois numéro 5. Sur la photo, Luc (au centre) est entouré de Yves Couture (à gauche) et de Denis Dumaresq (à droite). L’autre témoin de l’exploit de Luc est Sylvain Fontaine derrière l’appareil photo.

1 250 000 $ pour vaincre la toxicomanie

Le 21 septembre dernier, Portage a rendu hommage à Guy Cormier, président et chef de la direction du Mouvement Desjardins, lors de la 20e Soirée des Grands Philanthropes. L’événement se veut une occasion d’honorer une personnalité marquante du milieu des affaires québécois qui cultive l’excellence et favorise le progrès et le bien-être de la société par son engagement et sa vision. Sous la coprésidence d’honneur d’Anne-Marie Hubert, de EY, et Louis Audet, de Cogeco, les 785 invités réunis à la Gare Windsor de Montréal ainsi que les 130 invités qui, du Fairmont Le Château Frontenac, ont pris part en direct à la soirée de Montréal, ont permis, avec les partenaires et les membres du comité d’honneur, de remettre 1 250 000 $ net à Portage pour vaincre la toxicomanie. Sur la photo, dans l’ordre habituel : Louis St-Hilaire (Edgenda), André Roy (PMT ROY Assurances et services financiers et président de la campagne de financement de Portage dans la région de Québec), Martin Vézina (iA Groupe financier), Nelson Martin (EY), Hélène Costin, Marc Villeneuve (Mouvement Desjardins), Britta Kröger (La Maison Simons), Pierre-Yves Ménard (Morency, Société d’avocats), Denise D’Amours (gouverneure de Portage), Ken Hall (Fairmont Le Château Frontenac), Alban D’Amours (gouverneur de Portage), Denis Ricard (iA Groupe financier), Yvon Charest, Carl Tremblay (Fasken) et André Dumont (Club Rotary Québec-Charlesbourg).

