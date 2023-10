Scheifele et Hellebuyck : des Jets «pour la vie»

En signant des prolongations de contrat identique de sept ans d’une valeur annuelle de 8,5 millions $, l’attaquant Mark Scheifele et le gardien Connor Hellebuyck ont pris la décision d’être des Jets «pour la vie», à Winnipeg.

Les deux hockeyeurs ont utilisé ces termes mardi, lors de la conférence de presse à laquelle ils ont participé aux côtés du directeur général Kevin Cheveldayoff.

Les complices ont tous les deux été repêchés par l’organisation du Manitoba. Leurs noms étaient au cœur des rumeurs récemment, eux qui auraient pu devenir joueurs autonomes sans compensation l’été prochain.

Dans les derniers mois, autant Scheifele que Hellebuyck ont affirmé qu’ils voulaient jouer pour une équipe qui aspire aux grands honneurs. Il semble que Cheveldayoff ait réussi à les convaincre que ce sera le cas à Winnipeg.

«Connor et moi, nous sommes très compétitifs et nous voulons remporter une coupe ici, a déclaré Scheifele. Nous avons eu plusieurs conversations avec “Chevy”, entre nous et avec beaucoup de nos coéquipiers. Notre but est de gagner. Nous devons faire un gros pas vers l’avant. Je crois que nous avons une bonne équipe. Je me suis fait des amis pour la vie dans ce vestiaire.»

De son côté, Hellebuyck a parlé de l’importance de faire ce choix en même temps que celui qui partage son quotidien depuis 2015-2016.

«Il est assez rare de voir deux gars liés comme ça, a dit l’homme masqué. Je ne peux pas souhaiter être associé à un meilleur joueur. [...] Nous allons établir un bon exemple pour la prochaine génération à venir. J’espère que les partisans pourront voir que nous tenons à être ici et nous aimons être ici.»

Cheveldayoff a pour sa part affirmé qu’il avait dévoilé son plan pour les prochaines années à Scheifele et Hellebuyck, et ce, en spécifiant qu’il voulait construire autour d’eux.

«Ces deux-là ont le désir de gagner et ils veulent gagner avec les coéquipiers qu’ils ont ici, a ajouté le DG. C’était de la musique à mes oreilles et ce fut la même chose pour tout le monde dans notre organisation.»