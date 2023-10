Une communauté tiraillée entre la colère et le recueillement

À Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

La foule amassée devant le consulat d’Israël mardi midi était animée d’émotions contrastées trois jours après les attentats terroristes du Hamas qui ont fait des centaines de morts en Israël. Certains y étaient pour se recueillir paisiblement, d'autres scandaient haut et fort leur soutien à leur pays.

Tout le monde à ce « rassemblement de solidarité et de prière » ne dansait pas sur le même pied.

« Ne faites pas ce boucan, on n’est pas ici pour ça ! On est là pour se recueillir et rendre hommage aux victimes, aux morts », proteste une dame juive d’un certain âge auprès de jeunes Juifs qui crient et font du bruit.

Juchés sur un vieux camion de pompier dont ils activent périodiquement la sirène, ce qui assourdit tout le monde, ces jeunes agitent énergiquement des drapeaux israéliens.

La dame indisposée par ce tumulte « manifestif » n’a pas voulu que je la nomme, mais m’a longuement parlé.

« Ce qui est arrivé est terrible et je suis ici pour me recueillir, pour partager ma tristesse et signifier mon horreur devant ce massacre... pas pour entendre des slogans », dit-elle, en versant des larmes.

Une des jeunes animatrices de la foule émotive, Daniela Kalechman, a beau crier des slogans encourageants pour Israël, elle pleure aussi.

Même quand elle me sourit en parlant, ses yeux continuent de pleurer.

« J’en ai assez d’être discrète, de me cacher, j’ai juste dit “Am Israël chaim” (Ia nation d’Israël vit) et cette femme m’a demandé d’arrêter de crier... mais non : je ne veux pas être gênée de dire que mon pays est en vie ! Ce n’est pas censé être une provocation, dire ça ! »

« Il faut dire qu’on est Israéliens, qu’on aspire à la paix partout et, surtout, à la fin de la torture », opine pour sa part Marina Filkovsky, une amie de Mme Kalechman.

Rebondir

J’estime la foule à quelque 700 personnes.

Je suis étonné par le grand nombre de couples ici, ensemble, les yeux humides, enlacés, silencieux.

Le fond de l’humeur est triste, mais ça ne ressemble pas aux rassemblements d’endeuillés que je connais

Périodiquement, les gens tapent des mains de façon encourageante, d’autres en se tenant par les épaules et en sautant, on peut comme on se donne du moral en équipe avec une partie.

Et puis, l’humeur redevient triste ; et ça recommence, aux cinq minutes environ.

« Ça fait partie de notre identité et de notre foi de toujours garder l’espoir et de rebondir quand on subit ce genre d’agressions monstrueuses... et bien pire nous est arrivé », m’explique le jeune rabbin Zolly Claman d’une des plus importantes synagogues de Montréal à Côte-Saint-Luc.

Grabuge évité

Le SPVM encadrait ce « rassemblement de solidarité et de prière » avec de nombreuses voitures et des « paniers à salade » en cas d’arrestation, surtout dans l’éventualité d’une prise de bec avec des protestataires « anti-Israël ».

« Que vas-tu faire là ? » demande un homme d’un certain âge à un jeune qui veut s’approcher du cordon policier sur Sainte-Catherine pour agiter son drapeau israélien à la vue de contre-manifestants retenus plus bas et qui scandent en anglais « Free, Free Palestine! »

« Penses-tu que tu vas vraiment aider qui que ce soit si tu vas crinquer les pro-Palestine de l’autre bord de la rue avec ton drapeau, hein ? »

De grabuge, il n’y a pas eu cette fois, mais le potentiel était là, je crois. Il aurait suffi d’une tête brûlée pour lancer les hostilités.