Tout ce qu’il faut savoir sur la sixième et dernière saison de la série de Netflix «The Crown»

La populaire série de Netflix sur la monarchie britannique prendra fin cet automne. La plateforme a dévoilé quelques informations sur ce dernier chapitre tant attendu. Voici ce qu’il faut en retenir.

1. Une sixième saison en deux parties

Alors que les saisons précédentes avaient vu leurs dix épisodes être dévoilés d’un seul coup, Netflix a annoncé cette fois-ci que l’ultime saison sera séparée en deux parties. On pourra y voir les quatre premiers épisodes le 16 novembre. Les six derniers seront quant à eux disponibles le 14 décembre.

2. Une petite vidéo mystérieuse

Pour accompagner cette grande annonce aujourd’hui, la plateforme a mis en ligne une courte vidéo d’une minute durant laquelle on voit les trois actrices qui ont personnifié la reine Elizabeth au cours des saisons: Claire Foy, Olivia Colman et Imelda Staunton. Depuis sa création, en 2016, la série a toujours utilisé une distribution pour deux saisons, avant de complètement changer d’acteurs par la suite. Cela permettait aux créateurs de faire des bonds dans le temps.

3. La fin de Diana

Sur l’affiche dévoilée aujourd’hui avec cette annonce, on voit Diana de dos, assise seule au bout d’un quai. La cinquième saison s’était terminée avec Diana qui se rendait avec ses deux garçons pour des vacances à Saint-Tropez, à la suite de l’invitation de Mohamed Al-Fayed. Les quatre premiers épisodes de la nouvelle saison parleront de la relation de Diana et Dodi Al-Fayed, jusqu’à leur accident de voiture fatal, en 1997. Le magazine People a eu la confirmation que le moment de l’impact ne se retrouvera pas dans la série.

4. De 1997 à 2005

Netflix a mentionné que cette sixième saison couvrira les événements entourant la monarchie britannique de 1997 à 2005. Elizabeth Debicki sera de retour dans la peau de Diana. Dominic West (Charles), Jonathan Pryce (Philip), Lesley Manville (Margaret) et Imelda Staunton (Elizabeth) reprendront aussi leurs rôles. Les jeunes Rufus Kampa et Fflyn Edwards feront leur arrivée en tant que les princes William et Harry.

5. Le retour des turbulences

Le décès de Diana causera bien évidemment une onde de choc au sein de la famille royale. Dans la deuxième partie de la saison, on suivra le jeune William qui retourne étudier à Eton après le décès de sa mère, et qui doit naviguer dans ces turbulences devant l’œil du public. On y verra plus tard le mariage de Charles et Camilla et le début de la relation de William et Kate.

6. Éviter les critiques

Série encensée par la critique durant ses quatre premières saisons, The Crown a vu sa cinquième saison recevoir plusieurs mauvais commentaires. Les raisons? On reprochait aux auteurs d’avoir escamoté certains événements historiques. Il faut dire que cette cinquième saison se déroulait dans les années 1980 et 1990, et que les événements qui y étaient rapportés sont donc beaucoup plus frais à la mémoire de plusieurs personnes. On a aussi reproché le choix de Dominic West pour incarner Charles, car selon certains, l’acteur serait beaucoup plus charmant que l’Anglais qu’il incarne.

7. La vraie de vraie fin?

Il y a quelques années, le créateur de The Crown, Peter Morgan, avait dit que la cinquième saison serait la dernière. Il était toutefois revenu sur sa décision en cours de route, car il y avait trop de matière à aborder. On espère qu’il changera à nouveau d’idée car on peine à croire qu’une série qui a suivi le couronnement de la reine, en 1952, ne se rendra pas jusqu’à son décès, survenu en 2022.