Un Québécois obtient 20 M$ du Fonds de solidarité FTQ pour automatiser nos usines

Un Québécois, qui a travaillé chez McKinsey après ses études à Harvard, vient d’obtenir 20 M$ (15 M$ US) du Fonds de solidarité FTQ pour percer le marché de 180 G$ de l’automatisation industrielle chez nous et à l'étranger avec sa firme Vention, a appris Le Journal.

«Je voulais revenir au Québec parce que j’avais un attachement profond à la société», confie au Journal Étienne Lacroix, PDG de Vention, dont le chiffre d’affaires avoisine les 70 M$.

«Durant mes cinq années et demie chez McKinsey, j’ai fait plusieurs projets pour aider les entreprises d’ici. Dans tous nos fleurons qui ont fait les nouvelles, il y avait souvent McKinsey pas loin», lance le diplômé de École de technologie supérieure (ÉTS).

Alors que nos PME doivent s’automatiser d’urgence, comme l’a rappelé le premier ministre François Legault lors de l'annonce de l'arrivée de Northvolt, Vention veut les aider à passer à l'action grâce à sa plateforme sophistiquée visant à simplifier le processus de robotisation.

Choisir le Québec

Conception 3D, programmation sans code, logistique... Étienne Lacroix soutient avoir développé des outils pointus pour arriver à robotiser les usines trois fois plus vite à un coût 40% moindre.

Il peut par exemple apprendre aux robots à sabler des planchers de bois, à souder de minuscules pièces ou encore à emballer des boîtes aux dimensions dissemblables.

Une fois le logiciel mis au point dans l’infonuagique, il peut envoyer le robot à l’usine pour que les travailleurs puissent le manipuler avec précision.

«Après Harvard, on peut aller où l’on veut. On avait des offres chez Apple, BlackBerry, Sony, Samsung et tous les cabinets de conseil, c’était donc un choix très délibéré de revenir ici pour contribuer à l'économie québécoise», partage Étienne Lacroix.

«J’ai publié de beaux papiers sur le Québec durant mes années à Harvard. On peut y voir la fibre un peu autonomiste», laisse-t-il tomber à la blague.

Robots de Northvolt

Google, Amazon, Facebook, IBM, BRP... font déjà confiance à la québécoise Vention, qui a une bonne centaine d’ingénieurs dans son centre de recherche.

«Les ingénieurs de Northvolt [en Suède] vont sur notre plateforme pour concevoir des cellules-robots, des cellules-tests et des équipements», illustre Lacroix, qui a beaucoup appris l'aspect technique de son métier lors de son passage chez General Electric (GE).

Selon lui, l’arrivée de Northvolt viendra à coup sûr soutenir et créer de véritables champions dans l’écosystème, et des entreprises de pointe vont naître.

Mais Vention veut aussi accompagner les plus petites entreprises familiales d’ici, comme les ateliers d’usinage, qui ont souvent toute la misère du monde à s’automatiser avec un robot.

«L’urgence n’est pas nécessairement aussi bien comprise ici que dans d’autres géographies», analyse celui qui a comme clients les manufacturières du Fortune 500.

Argent québécois

Parmi ses investisseurs, Vention compte Fidelity, une autre ancienne de McKinsey, Emily Walsh, de Toronto, et le Québécois Jean-François Marcoux, cofondateur de White Star Capital.

C’est d’ailleurs grâce à l’investissement du Fonds de solidarité FTQ dans White Star Capital qu’Étienne Lacroix a tissé des liens avec le fonds de travailleurs.

«Il y a plein de belles choses que l’on peut faire ici avec un partenaire bien ancré déjà dans le manufacturier comme le Fonds de solidarité FTQ», estime le patron de Vention.

«On a un centre d’expérience gratuit ici depuis le début de l'année. On permet aux gens d’usine de venir tester les robots. C’est l’angle social de notre modèle d’affaires», conclut l'homme avant de retourner à ses robots.

Vention, en bref

Fondation: 2016

Cofondateurs: Étienne Lacroix et Max Windisch

302 employés (dont 269 à Montréal)

4000 clients

Équipements conçus et déployés: 15 000

Actionnaires

Premier (non majoritaire): Bain Capital Venture (Boston, États-Unis)

Deuxième: The Lacroix Family Trust (Montréal, Québec)

Troisième: White Star Capital (Londres, Angleterre)

(Source: Vention et le Registraire des entreprises du Québec)