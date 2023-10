Un homme de Vancouver tué par le Hamas

Un jeune homme de Vancouver est devenu la deuxième victime canadienne à avoir perdu la vie lors du festival de musique Nova prit pour cible par le Hamas dans le désert israélien.

Le décès de Ben Mizrachi, 22 ans, a été confirmé mardi par son ancienne école secondaire, qui avait aussi été la première à ébruiter sa disparition samedi. Le Vancouverois a été abattu par les assaillants du Hamas, à l’image du Montréalais Alexandre Look.

«Ben était plus grand que la vie, avec une forte personnalité qui rivalisait avec sa taille. Il était plein de joie, souriait à tous et était toujours là pour aider. Ben était l’ami de tout le monde et était tellement fier de son service au sein des Forces de défense israéliennes», a partagé Russ Klein, le directeur de l’école juive King David à Vancouver, sur Facebook.

Le député libéral Taleeb Noormohamed a aussi confirmé son décès.

«Un jeune homme merveilleux de ma circonscription de Vancouver-Granville – Ben Mizrachi – fait partie des gens tués par les terroristes du Hamas. Mes condoléances et prières vont à sa famille, ses amis, ses proches et la communauté», a-t-il écrit sur le réseau social X.

Le «Vancouver Sun» avait rapporté lundi que le père et la mère du jeune homme s’étaient envolés pour Israël dans l’espoir de pouvoir le retrouver.

«J’étais avec la famille et il n’y a pas de mots [...] Il n’y a rien que l’on peut dire dans une situation comme celle-ci», avait raconté le rabbin Jonathan Infeld, de la synagogue Beth Israel, au quotidien.