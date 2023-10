Une femme enlevée par des terroristes du Hamas témoigne

Une Israélienne kidnappée par des terroristes du Hamas a décrit en entrevue avec Anderson Cooper sur les ondes de CNN l’enfer qu’elle a vécu lorsque les hommes armés ont pénétré chez elle et en tuant son ami, samedi.

• À voir aussi : Deux terroristes du Hamas tués dans une poursuite à haute vitesse

Voici l’entrevue qu’Avital Alajem a accordée à l’animateur et journaliste Anderson Cooper.

Anderson Cooper: Pouvez-nous nous raconter? Que s’est-il passé lorsque votre maison a été attaquée?

Avital Alajem: « Oui. Nous nous cachions. J’étais avec Chaim Katzman, qui est un de mes amis qui vit à côté de chez moi. Nous nous cachions dans le placard, et puis les terroristes sont arrivés et ils ont bombardé la porte. Il y a eu des balles qui sont entrées dans son corps. J'ai donc été sauvé grâce à lui. Ensuite, les [terroristes] m'ont sortie du placard. Ils m'ont dit de me couvrir. Alors j'ai juste pris trois jupes et je les ai mises, une sur mes jambes, une sur mes épaules et une sur ma tête, puis ils m'ont emmené dans mon salon.»

Anderson Cooper: Attendez.... La personne qui était avec vous dans le placard est morte?

Avital Alajem: Il a été tué, oui.

Anderson Cooper: Et vous avez été atteinte aussi?

Avital Alajem: Non, je ne l’ai pas été! J’ai été sauvé parce que Chaim Katzman était proche de la porte, et ils l’ont tiré. J’ai été sauvée, il a pris toutes les balles dans son corps, quand je suis sortie de je l’ai vu mort. Je ne sais pas pourquoi ils m’ont juste sortie de là.

Anderson Cooper: Ensuite, ils vous ont emmené dans le salon?

Avital Alajem: Ils m'ont emmené dans le salon, puis d'autres terroristes sont arrivés avec les enfants de mon amie Adi, qui est toujours portée disparue.

Ils m'ont donné Eshel, un bébé de 4 – 5 mois et Megan qui a presque quatre ans, toutes les deux traumatisées. Ils me les ont juste données et de là ils m'ont emmenée dans une autre maison.

Une famille se trouvait dans un refuge et ils ont essayé de les convaincre de sortir du refuge. Les terroristes me disaient quoi leur dire pour les convaincre de sortir. Heureusement, ils n’ont pas écouté. Ni moi, ni le terroriste, évidemment.

• À lire aussi - Attaque du Hamas lors d’une fête: il a le bras arraché en protégeant d’autres civils

Anderson Cooper: Et ces enfants... ils ont dû être terrifiés. Est-ce qu’ils pleuraient? Étaient-ils silencieux?

Avital Alajem: Ils étaient traumatisés, ils étaient sous le choc. Megan avait une balle dans son pied, et le bébé a respiré tellement de fumée des coups de feu et ses poumons en absorbaient tellement. Ils étaient tous les deux traumatisés et ils étaient juste silencieux. Ils continuaient, à regarder le terroriste avec des yeux terrifiés.

L’enfant a 4 ans, et le bébé a 4 mois, presque 5 mois, le bébé est toujours allaité par sa mère qui est disparue.

Je regardais les enfants tout le temps pour voir comment ils se sentaient. Nous avons traversé la frontière et nous étions à environ deux kilomètres de Gaza, et ils m'ont dit de partir, ils nous ont relâchés.

Anderson Cooper: Est-ce que vous savez pourquoi?

Avital Alajem: Je ne sais pas pourquoi! Tout le monde me demande ça. Je ne sais vraiment pas pourquoi. Je ne sais pas. Je remercie Dieu pour ça ai je ne sais pas. Ils m’ont juste dit d’y aller.

À voir aussi :